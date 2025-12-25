TPASS、生育給付都遭殃！總預算未過影響甚鉅 卓榮泰喊話：盼儘速審查
記者劉秀敏／台北報導
中央政府115年度總預算至今尚未付委審查，行政院長卓榮泰今（25）日出席活動時指出，如果明年度中央政府總預算案無法順利通過，將無法按時啟動各項新興建設計畫，對國家影響甚鉅，誠懇希望立法院能夠儘速審查明年度中央政府總預算案，讓各項建設不分縣市、不分黨派、不分地域同步展開。
卓榮泰今日出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，首先笑說，交通部長陳世凱與桃園市長張善政今日特別扮作耶誕老人，送桃園市兩份大禮，一是今日提前通車的中豐交流道，一是今日啟用的桃園機場第三航廈北登機廊廳，讓桃園交通建設更向前跨出一大步。
卓榮泰也特別肯定交通部高速公路局與施工團隊辛勞，讓原定明年6月完工的工程，提前6個月通車；同時感謝桃園市政府在工程期間全力協助，以及地方里長與議員與市民妥善溝通，透過中央與地方緊密合作，讓此項重大交通工程順利落成。
卓榮泰表示，中央近年來在桃園展開許多大型計畫，包含桃竹苗大矽谷、桃園航空城、桃機第三航廈，以及機場捷運A21環北轉運站建置等。其中「桃竹苗大矽谷推動方案」是行政院最先核定的計畫，希望未來能與嘉南高屏「大南方新矽谷」共同成為帶動台灣高科技發展的雙引擎。
卓榮泰提到，目前「桃竹苗大矽谷推動方案」已有顯著進展，包括經濟部推動的太空產業推動計畫，已促成8家桃竹苗衛星產業業者投入研發；數位發展部與經濟部正積極推動生成式AI產業應用與普及發展計畫；衛生福利部已推動跨領域藥物研發與創新平台應用，建構全方位生醫創業育成生態系；以及交通部國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫亦報核定設計中，務求從供水、供電、居住、教育、醫療、文化及交通等各方面全方位充實，強化國家競爭力，讓世界更重視台灣。
卓榮泰說，中央希望在新的一年開始逐步展開各項計畫和建設工程，落實對人民的照顧，如果明年度中央政府總預算案無法順利通過，將無法按時啟動各項新興建設計畫，對國家影響甚鉅，包括明年編列147億元推動縣市管河川及排水整體改善計畫將無法展開，對國人生命財產安全及產業發展造成極大威脅；為推動「AI新十大建設」的量子、AI機器人等智慧應用，中央也編列經費104億元；還有廣受通勤族歡迎的TPASS行政院通勤月票，目前每月已有將近100萬人常態使用，明年中央也編列75億元推動TPASS 2.0計畫，其中桃園地區經費約8億1,000萬元左右。同時，為鼓勵生育，拉齊勞工保險、國民年金保險及公教人員保險等社會保險生育給付，中央明年也編列42億元，將予以補足每胎至10萬元；以及辦理竹竹苗地區高級中等學校校舍、補助各校建置暨改善校舍污水及排水系統等6億元。
另一方面，卓榮泰指出，延續性計畫也只能沿用前一年度預算，勢必造成若干影響，例如桃園鐵路地下化工程，預算差額達54億元，其他還包括花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化等計畫，交通部試算工程經費差額達248億元，都將無法在明年1月順利推動。
卓榮泰提到，距離2026年僅剩不到幾天，他誠懇希望立法院能夠儘速審查明年度中央政府總預算案，讓各項建設不分縣市、不分黨派、不分地域同步展開，包括：AI新十大建設、長照3.0、六大區域產業及生活圈等計畫等，也讓政府能夠推動更多「減稅、減負擔」工作。
卓榮泰說，期盼新的一年，行政、立法兩院充分合作，中央、地方相互分工，讓人民感受政府一體，全速向前邁進，相信2026年將是一個讓台灣榮耀自信、國強民富的一年。
