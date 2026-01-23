TPASS、生育補助預算再等等 新興計畫718億下會期再議

立法院長韓國瑜主持立法院會。 資料照：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 因應今年度中央總預算案審查卡關，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團共同提出，讓具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，涵蓋38項計畫，共約718億元的預算先行動支。立法院會今（23日）討論期間，立法院長韓國瑜宣布，該案交付黨團協商，預期將進入1個月的協商冷凍期，將待下個立法院會期審查通過後才能動支。

對於立法院在野政黨決定只放行部分預算進入審查，行政部門則堅持應全案審查。行政院發言人李慧芝昨表示 ，在野黨提出718億元只佔總預算的2.4%。立法院先行動支的新興計畫，不是三讀案，也不是法律案，但預算要經完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

廣告 廣告

立法院會上午在討論事項進行討論後，韓國瑜宣布，15年度總預算案，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行予以動支，請公決案。本案交付黨團協商，並由國民黨團、民眾黨團共同負責召集協商，協商之後再行處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

難先動支718億？張惇涵：政院只執行法律有效力的預算

藍白彈劾賴清德又要大辯論 民進黨：排審總預算就是辯論