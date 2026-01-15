TPASS、生育補助預算解套 藍黨團宣布明放行新興計劃

國民黨團書記長羅智強宣布明天的立法院會將針對新興計劃相關預算逕付二讀， 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今年度中央總預算在憲政僵局上持續卡關，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（15日）下午則宣布，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明天的立法院會正式提案，依據《預算法》第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

國民黨團表示，針對115年度中央政府總預算案，因民進黨政府違法不編軍人加薪及提高警消退休所得替代率相關預算，預算審查至今僵持中。近日在國民黨團與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院毀憲亂政影響民眾日常生活及國家經濟發展。

羅智強強調，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T－PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增（改）建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在這個立法會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降至最低範圍。

羅智強表示，政府依法行政是義務不是拿來對抗在野監督的工具。國民黨團針對新興計劃預算提案脫勾審查，也是依法提案。國民黨團一切監督政府的作為都是合法、合憲。針對總統賴清德、行政院長卓榮泰毀憲亂政卻拿民生經濟、國家發展、全民福祉當政治肉票，國民黨團必須再一次給予最嚴厲的譴責。

