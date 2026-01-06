TPASS 補助卡關引關注，通勤成本、居住選擇面臨考驗

TPASS 通勤月票上路後，已成為不少上班族與學生控制交通支出的重要工具。然而，隨著中央政府 115 年度總預算尚未完成立法院審查，TPASS 補助是否出現空窗期，也引發外界高度關注。（首圖圖源：擷取自 TPASS 官網）

目前 TPASS 屬於 115 年至 118 年的中長期新計畫，依法須待立法院完成年度預算審查後，交通部公路局才能正式撥補補助款給地方政府。在總預算尚未通過前，中央部會無法動支新年度經費，成為地方政府在財務調度上的主要不確定因素。

以使用人數最多的基北北桃生活圈為例，TPASS 每年整體經費規模約 60 至 63 億元，由中央與台北市、新北市、基隆市、桃園市共同分攤。其中，因通勤運量最高，台北市約負擔整體經費的一半，部分仰賴中央補助，其餘則需由地方政府自籌。

不過地方政府評估，目前 TPASS 短期內不會立即中斷。除了去年仍有約 7 億元營運結餘，各縣市也已編列或可先行動用自籌經費因應。以台北市為例，市議會預計 1 月底前完成自籌經費審查，可先確保政策持續運作。整體而言，現有資金可支應至 1 月底無虞，若中央補助持續未到位，部分縣市推估可撐至約 3 月。

為因應後續風險，基北北桃四縣市也將於 1 月 12 日召開公共運輸相關會議，討論資金調度與應變方案。交通部公路局則呼籲立法院盡速完成預算審查，避免影響地方政府與公共運輸業者的營運穩定。

果仁家認為，TPASS 不只是交通補貼政策，也深刻影響通勤成本、居住選擇與購屋距離。若補助出現不確定性，長距離通勤族的交通支出恐明顯上升，租屋族可選擇的居住範圍可能縮小，甚至影響跨縣市購屋與外圍房市的支撐力。

