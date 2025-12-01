TPASS 2.0再升級 月搭2次國道客運享回饋

▲交通部宣布，自今（1）日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。（圖/悠遊卡公司提供）

[NOWnews今日新聞] 交通部宣布，自今（1）日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運路線)2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

臺北市區監理所表示，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，本次推出的TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線共計91條路線，設計較易達成之回饋門檻，並同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋，每月搭乘2次以上可享15%回饋，搭乘4次以上可享30%回饋，每月回饋上限2500元，將TPASS 2.0政策嘉惠對象由短途通勤通學使用者，擴大到定期搭乘中長途國道客運的乘客，讓在外地求學、工作的民眾也能享受到TPASS措施的優惠。

廣告 廣告

臺北市區監理所呼籲，歡迎民眾踴躍使用TPASS政策，一起用行動來支持公共運輸，也期待民眾如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

飛東京免請假！夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬

機捷北車站3大升級 旅客「很有感」從從容容去登機

高鐵新車估明年8月抵台 2028年尖峰發車能力可增25%