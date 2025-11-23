TPASS 2.0再升級 12月起搭國道客運最高享30%回饋

記者李佩玲／臺北報導

為照顧搭乘中長途國道客運返鄉遠行需求，交通部公路局今（24）日宣布，將於12月1日起，推出「TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案」，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15％乘車金額回饋、搭乘4次可享30％乘車金額回饋，每月每卡回饋上限2500元。

公路局指出，為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，交通部自今年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸（市區公車及公路客運）達11次以上者提供最高30％乘車金額回饋，亦針對已有常客優惠的軌道運輸（臺鐵、臺北捷運及新北捷運）分別加碼提供2％回饋；截至今年11月12日，已有26.5萬人完成記名登錄，今年2至9月累計約1656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3822萬元。

公路局表示，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件，為照顧中長途旅運需求，12月1日起升級推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線設計較易達成的回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

公路局說明，以搭乘「7513臺北市－高雄市」路線為例，若每月搭乘2次可回饋241元（每次803元ｘ2次ｘ回饋15％）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元ｘ4次ｘ回饋30％）；為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等影響客運業者營運及民眾回饋公平性，12月起也將增訂每月每卡回饋上限2500元。

公路局進一步說明，TPASS 2.0＋方案也同步開放電子支付納入累計回饋，即日起至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0＋常客優惠會員，12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶；如為電子票證使用者，可至該局公運常客優惠平臺點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄，12月起將依TPASS 2.0＋回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起開放至超商、臺北捷運各站或票證公司APP靠卡領取回饋。

12月1日起TPASS 2.0再升級，每月搭乘2次中長途國道客運即可享回饋。（記者李佩玲攝）