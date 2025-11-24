TPASS 2.0再升級 12/1起中長途國道客運搭二次即可回饋

交通部宣布，自今（ 一一四）年十二月一日起正式推出「TPASS 2.0 」公共運輸常客優惠新方案，專為中長途國道客運族群量身加碼。民眾每月只要搭乘九十一條指定國道客運路線（西部七十公里以上及東部全線）二次即可享有十五％乘車金額回饋，四次則可享三十％乘車金額回饋。其他公共運輸路線則仍按照現行TPASS 2.0回饋條件計算。

公路局指出，TPASS 2.0自今年一月上路以來，成功降低民眾交通負擔。凡每月搭乘公共運輸十一次，即可獲得最高三十％回饋；另針對臺鐵、臺北捷運及新北捷運等既有常客優惠，再加碼二％。截至今年一一四年十一月十二日，已有 二十六萬五千名民眾完成記名登錄；今年二月至九月累計一千六百五十六萬七千趟旅次符合回饋資格，回饋金額累積超過三千八百二十二萬元，政策嘉惠族群穩定成長。



公路局分析，目前受惠者以捷運、市區公車等短途通勤族為主；然而中長途國道客運多屬返鄉旅次，用量較難達到每月十一次門檻。因此，自十二月起推出回饋更加友善的TPASS 2.0+公共運輸常客優惠。例如「7513臺北市—高雄市」路線，每月搭乘二次可回饋 二百四十一元，搭乘四次則可回饋九百六十四元，更貼近實際使用需求。



另，為避免代購多張車票或大量退票等異常行為影響回饋公平性，新方案同步增訂每卡每月二千五百元回饋上限。

廣告 廣告

TPASS 2.0+亦首次開放電子支付納入回饋累計，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash pay等。民眾即日起可至票證公司APP完成登錄，自明年十二月起即可開始累計搭乘紀錄，回饋金將於次月二十五日由票證公司自動匯入電子支付帳戶；如使用電子票證者則可至至該局公運常客優惠平臺（ https://tpass.thb.gov.tw）點選進入各票證公司記名專區登錄，並於次月二十五日起到四大超商、臺北捷運各站或票證公司APP靠卡領取回饋。

公路局呼籲民眾，踴躍使用TPASS方案，尤其在返鄉與長途旅運需求旺盛之際，更應善用國道客運，便利安全又能節能減碳。