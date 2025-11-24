TPASS 2.0再升級 12/1起月搭2次國道客運可享回饋

公路局今天(24日)宣布，今年1月起推出的「TPASS 2.0公共運輸常客優惠」將於12月1日起升級為TPASS 2.0+，每月只要搭乘2次中長途國道客運路線即可享15%乘車金額回饋、搭乘4次則可享30%回饋。

交通部自2023年7月1日起執行行政院編列的3年新台幣200億元特別預算，推出TPASS通勤月票後，有效促進都會區的公共運輸量成長。今年1月又推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，除了每月搭乘市區公車及公路客運等公共運輸11次以上的常客可享15%到30%的回饋；針對已有常客優惠的台鐵及大台北捷運也分別加碼提供2%回饋。

不過，為了照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，TPASS 2.0將於12月1日起升級為「TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案」，民眾只要搭乘91條中長途國道客運路線，包括西部70公里以上及東部國道客運路線，每個月2次即可享15%乘車金額回饋、搭乘4次則可享30%回饋，其他公共運輸仍依既有回饋條件計算回饋金額。

公路局長林福山24日指出，截至今年11月12日，已有26.5萬人完成TPASS 2.0記名登錄， 2至9月累計已達1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額超過3,822萬元，不僅今年1到10月使用TPASS的量較去年增加10%，公共運量也增加了9.5%。因此，行政院明年起再度編列4年363.8億元的專案預算，持續推動TPASS政策，其中，TPASS 2.0+預計1年2千萬，希望藉此提升5%的國道客運量。林福山說：『(原音)所以中長途的國道客運目前TPASS月票裡面是沒有被含括到，所以我們希望2.0+下去之後，台北-新竹、台北-台中、台北-嘉義、還有台北-宜蘭，整個國道客運能夠提高5%的運量。因為確實如果住在中部或南部，1個月只要搭乘1趟國道客運往返的話，至少有15%的優惠；那如果每個禮拜回中南部都搭國道客運的話，優惠就會更大；如果碰到連假疏運的話，就是打6折，再加上這個折扣，折扣數就更大。』

以台北-高雄的「7513」為例，每次搭乘票價為803元，每月搭乘2次即可回饋15%、達241元；每月搭乘4次則可回饋30%，達964元。不過，為了避免代購多張車票或大量退票等異常交易行為，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，12月起也將增訂每月每卡回饋上限2,500元。此外，TPASS 2.0+也同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋。