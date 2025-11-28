TPASS 2.0回饋金破3000萬！再推「最划算返鄉方案」，怎麼使用？
交通部自2025年1月起推出「TPASS 2.0公共運輸常客優惠」，以每月搭乘11次可享最高30%回饋的方案，鼓勵民眾多加利用公共運輸。隨著年底返鄉與長途旅運需求攀升，交通部再升級推出「TPASS 2.0+公共運輸常客優惠」，自12月1日起針對中長途國道客運祭出專屬回饋：每月搭乘2次享15%、搭乘4次享30%乘車金額回饋，讓遠行族也能輕鬆享優惠。
哪些國道客運路線可以享受回饋？
公路局指出，新方案涵蓋西部70公里以上與東部所有國道客運共91條路線，設計較易達成的回饋門檻。
以【7513 台北—高雄】路線為例，每趟票價約803元，若每月搭乘2次可回饋約241元（803元×2次×15%），搭乘4次則可回饋964元（803元×4次×30%）。
若遇連假國道客運票價享6折優惠，回饋金則以折扣後金額計算15%或30%。以北高路線為例，4趟原價約3,212元，6折後1,927元，30%回饋約578元，相當於42折優惠，堪稱「史上最划算返鄉方案」。
為什麼要特別照顧中長途旅運族？
據統計，TPASS 2.0自上路以來主要受惠族群為通勤與通學族群，使用捷運、市區公車比例高；而中長途客運乘客多為返鄉或出差民眾，搭乘頻率難達11次門檻。為此，交通部特別設計TPASS 2.0+，讓長途旅運族也能輕鬆取得回饋。
同時，為防杜異常交易行為（如代購多張車票、大量退票等），新方案將每月每卡回饋金額上限設定為2,500元，確保回饋公平、制度健全。
如何登錄與領取TPASS 2.0+回饋金？
TPASS 2.0+同步開放電子支付工具納入回饋機制，包含悠遊付、iPASS MONEY、icash pay等，即日起可於各票證公司APP登錄成為TPASS 2.0+會員。
完成登錄後，系統將自次日起自動開始累計搭乘紀錄，並於次月25日自動匯入回饋金至電子支付帳戶。使用電子票證者亦可透過公路局「公共運輸常客優惠平台」完成記名登錄，回饋金同樣可於超商櫃台、台北捷運站或APP靠卡領取。
政策上路後帶來哪些具體成效？
公路局表示，自2025年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中，搭乘公路公共運輸（市區公車及公路客運）達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，也針對已有常客優惠之軌道運輸（台鐵、台北捷運及新北捷運）分別加碼提供2%回饋。
截至2025年11月12日，全台已有26.5萬人完成記名登錄，自2月至9月累計符合回饋條件旅次約1656.7萬趟，累積回饋金額逾3822萬元，政策效益穩定成長。
公路局長林福山表示，以目前註冊人數估算，TPASS 2.0+上路後有望再提升公共運輸運量5%，一年預估回饋經費約2000萬元。
他強調，「希望這筆預算不夠用，代表更多人願意搭乘公共運輸。」目前政策經費來源包含2023至2025年疫後特別預算200億元，明年起將改由行政院核定的公務預算4年363.8億元支應。
