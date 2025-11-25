TPASS 2.0+方案12月起上路 一文看懂TPASS 3種回饋方案

TPASS自2023年上路以來獲得通勤族廣泛使用，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，交通部陸續推出TPASS 2.0與2.0+常客優惠回饋，並從即日起開放民眾記名登錄。

TPASS 2.0、2.0+回饋如何計算？

使用TPASS 2.0方案乘車的民眾，每月搭乘公路公共運輸（含國道客運、公路客運、市區公車）11至30次，即可回饋15%乘車金額，搭乘31次以上則可回饋30%乘車金額。

針對原本已有常客優惠的軌道運輸，包括台鐵、台北捷運（含環狀線）、新北捷運等，若每月搭乘11次以上，則各再加碼提供2%回饋。

回饋項目及條件（圖／活動官網）

此外由於搭乘中長途國道客運返鄉或遠行的民眾，較難達成2.0方案中的每月搭乘次數門檻，因此交通部再推出2.0+方案，自12月1日起，每個月只要搭乘91條指定國道客運路線2次，同樣可以獲得15%乘車金回饋、4次則可獲得30%回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算。

TPASS方案有什麼差異？

TPASS 1.0通勤月票 TPASS 2.0、TPASS 2.0+常客優惠 先購買方案再乘車 乘車後再領取回饋 30日內無限次使用 每月累計搭乘紀錄再領回饋 使用金額3~5折 最高回饋40%

TPASS 2.0、2.0+等常客優惠方案，可與原先1.0通勤月票同時並存使用，兩者間差別在於，1.0版本必須預先付款購買各生活圈方案，並於30天內無限次使用的交通月票；TPASS 2.0則是全國通用，常客優惠採取先乘車再領取方式。

至於若原本已購買TPASS 1.0月票方案的民眾，則必須為該方案生活圈外搭乘的旅次，才可納入常客回饋計算。例如原本購買基北北桃通勤月票，若搭乘台北往返新竹的國道客運，就可以計入2.0、2.0+的回饋次數。

常客優惠要怎麼進行記名登錄？

持有悠遊卡、一卡通、愛金卡等3大票證公司發行之電子票證（包含具備電子票證功能之聯名卡）的民眾，至各票證公司網站「公共運輸常客回饋專區」登錄後，即符合常客回饋資格，每人最多可同時登錄5張電子票證。

除了電子票證外，公路局也開放悠遊付、iPASS MONEY、icash pay等電子支付可納入累計回饋，民眾只要至各票證的App登錄就可享有2.0與2.0+優惠。

此外為避免代購多張車票、大量退票等影響業者營運與回饋公平性行為，交通部12月起也將同步增加每卡每月2500元回饋上限。

如何購買TPASS 2.0票卡？

民眾只要在今（2025）年3月31日前購買中央發行的TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，並於今年底前持票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，中央將再加碼回饋10%乘車金額。

根據交通部公布的2.0電子票證圖案，正面維持與1.0相同的3個圓圈設計，但原先以不同顏色區分各生活圈方案的中間空心圓圈顏色，將改為與左下大圈圈相同的綠色，右上角實心圓圈顏色則為銀灰色。

TPASS 2.0 電子票證示意圖（圖／交通部）

欲購買2.0票卡的民眾，可至4大超商多媒體事務機（如ibon、FamiPort）預購，或至全國各捷運站（除桃園捷運A20興南站外）服務台或售票加值機購買。

民眾購買TPASS 2.0電子票證後至票證公司網站完成記名登錄，即可獲得100元回饋金，每人每票證公司僅限1次。先前如已購買各縣市政府發行之TPASS 1.0票卡，購買TPASS 2.0電子票證完成記名後亦可再享有記名回饋資格。

常客優惠的回饋金如何領取？

TPASS系統將民眾完成登錄次日起，開始累計當月搭乘紀錄，2.0+方案則需等12月上路方開始累計。

使用電子支付搭車的民眾，回饋金將於次月25日匯入電子支付帳戶；電子票證則可透過票證公司App靠卡、至台北捷運加值機台靠卡領取、4大超商櫃台由店員協助等方式領取回饋。

如當月未領取，可與後續月份回饋金一同領取，但最遲須於「開放領取日起1年內」領取完畢。

