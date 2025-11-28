TPASS 2.0＋來了！搭國道客運最高享30％回饋 統聯加碼送折價券

因應TPASS 2.0＋上路，統聯客運推出活動協助旅客登錄。（統聯客運提供／蔡明亘台北傳真）

交通部推出TPASS 2.0＋方案，中長途國道客運納入回饋。統聯客運公告，明日起至12月1日在台中中港轉運站與高雄建國客運站，提供現場登錄教學，在場成功登錄送100元折價券，另於12月1至15日使用指定電子票證或電子支付購買車票，再送50元折價券。

TPASS 2.0＋回饋試算表。（統聯客運提供／蔡明亘台北傳真）

交通部公路局自12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15％乘車金額回饋、搭乘4次可享30％乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

廣告 廣告

統聯客運本次配合交通部 TPASS 2.0＋ 回饋方案，含代駛路線計有37條路線適用本次公共運輸常客優惠。

統聯客運公告，11月29日至12月1日上午9時至傍晚17時，在台中中港轉運站候車處、高雄建國客運站候車處，安排現場登錄專人教學，現場完成登錄，立即送100元折價券，折價券使用期限為1個月，於下次購票時即可折抵，另外還能免費帶走限量電子票證造型卡，各限量200個。

統聯客運也推出購票加碼回饋活動，12月1至15日使用指定電子票證或電子支付（指定電子票證：悠遊卡、一卡通；指定電子支付：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）購買統聯客運車票，每張車票即可獲贈50元折價券，折價券使用期限為1個月，於下次購票時即可折抵。

更多中時新聞網報導

保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎

曾莞婷找回自己挺過2年低潮

服裝 把演員推進角色裡