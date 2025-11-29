TPASS 2.0+優惠12月上路 國道客運業者加碼登錄送

（中央社記者黃巧雯台北29日電）交通部12月起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘達指定次數，最高享30%回饋，另協調客運業者今起在各大轉運站辦加碼登錄送活動，參加活動及登錄可獲精美小禮物。

交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，同時新增每月每卡回饋上限為新台幣2500元，針對西部70公里以上及東部國道客運共91條中長途國道客運路線，民眾搭乘2次可享15%的乘車金回饋，搭乘4次以上可享30%回饋金；其他的公共運輸，則按照既有回饋條件計算回饋金額。

國光客運透過新聞稿舉例，若再加上大節日連假6折優惠，以台北往嘉義路線為例，原票價為一張467元，同一連假內購買4張票加上回饋金，平均票價最低為196元、等於打42折。

交通部公路局發布新聞稿表示，為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠，並搭乘中長途國道客運，協調客運業者自今天起在北中南各大轉運站舉辦加碼登錄送活動、共10場次，並在現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

公路局說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件，讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，還同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄，成為TPASS 2.0+常客優惠會員。

公路局指出，今年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

若為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄電子票證則無須另外登錄。

公路局表示，領取回饋金方式則在次月25日起可至4大超商櫃台由店員協助，或至台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

公路局指出，TPASS政策從1.0定期票（月票）到2.0通勤常客優惠到2.0+國道常客優惠，皆希望透過便利的票證服務與回饋優惠，鼓勵民眾使用公共運輸，一起為節能減碳及永續淨零盡一份心力。（編輯：李亨山）1141129