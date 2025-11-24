TPASS 2.0+優惠12月上路 搭2次國道客運回饋15%

（中央社記者余曉涵台北24日電）公路局長林福山今天表示，12月起將推出「TPASS 2.0+」常客優惠，新增每月搭乘2次中長途國道客運可享15%回饋，搭乘4次以上可享30%回饋，同時新增每月每卡回饋上限為2500元。

為減輕民眾通勤負擔，交通部112年提出TPASS行政院通勤月票，目前全台已有20個縣市推動29個定期票方案；114年交通部再提出TPASS 2.0，祭出常客優惠，民眾每月搭乘公共運輸11次以上可享最高30%回饋。

交通部公路局長林福山今天在記者會中表示，為了照顧國道客運返鄉需求，從12月起推出「TPASS 2.0+」，民眾搭乘中長途國道客運也享有回饋金。

「TPASS 2.0+」針對西部70公里以上及東部國道客運共91條中長途國道客運路線，民眾搭乘2次可享15%的乘車金回饋，搭乘4次以上可享30%回饋金；其他的公共運輸，則按照既有回饋條件計算回饋金額。

公路局舉例，以「7513」台北市-高雄市路線為例，每趟車費為新台幣803元，每月搭乘2次可獲得241元回饋金，每月搭乘4次可獲得964元回饋金。

林福山表示，若是遇到連假，還可以疊加連假推出的國道客運優惠，預期可提升5%的國道客運量。

另外，林福山說，為了避免異常交易行為，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，12月起每月每卡回饋上限將為2500元。

根據公路局統計，截至11月12日，已有26.5萬人完成TPASS 2.0記名登錄，今年2到9月累計約1656.7萬趟旅次符合回饋條件，共回饋3822萬元。（編輯：吳素柔）1141124