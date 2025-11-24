TPASS 2.0+好康再升級 國道客運常客回饋30%

為提升公共運輸使用率，各項乘車優惠再升級。交通部祭出自12月1日起「TPASS 2.0+」中長途常客優待，針對91條國道客運與東部客運路線提供最高30%回饋。悠遊卡公司同步推出「TPASS 2.0 PLUS」活動，開放嗶乘車、乘車碼及悠遊付累積優惠機制。2大方案整合不同運具與支付方式，打造更完整的公共運輸優惠體系。

TPASS 2.0自今(2025)年初實施以來，短途通勤族受惠最多，已有26.5萬人完成記名，2月至9月累計逾1,656萬趟旅次符合回饋資格，金額突破3,822萬元。然而，中長途國道客運族群每月搭乘次數有限，普遍較難達成原本須11次以上的回饋門檻，因此新政策特別針對跨縣市及長距離旅運，設計更易達標的優惠級距。

交通部表示，TPASS 2.0+新制門檻大幅放寬，只要搭乘西部客運路線70公里以上或東部國道客運，每月第2至第3次能拿到15%乘車金，第4次以上提高至30%，若再搭配國道客運連假6折福利，長程票價可大幅降低。

以台北至高雄為例，原價來回票1,606元，遇到連假優惠變為964元；再加上TPASS 2.0+好康後，票價最低只要819元。若一個月搭4趟以上，折扣後僅須1,348元，相當約為42折。

在短程運具方面，公路客運、市區公車及短途國道客運維持既有分級回饋，月乘11至30次可獲15%好康，31次以上能拿30%。軌道運具如台鐵、台北捷運、新北捷運也保留原先的加碼機制，只要單一運具搭乘滿11次，即可額外領取2%的軌道回饋金。此外，為降低異常交易行為影響回饋公平性，12月起增訂每張卡每月回饋上限為2,500元，避免大量退票、代購或不當操作。

悠遊卡公司配合政策調整，力推「TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠」，民眾以嗶乘車、乘車碼或使用悠遊付購買車票即可累積回饋金，並可在APP中即時查詢當月乘車次數與回饋金額，於次月25日自動匯入悠遊付帳戶，無須額外申請，流程更簡化。

加入活動只須3個步驟，包括開啟悠遊付App、點選「公路局常客回饋」、確認內容後完成申請，即可於12月起累計搭乘紀錄。悠遊卡公司指出，新方案讓乘客以更划算的方式搭乘大眾交通工具，進一步養成永續低碳的乘車習慣。

