TPASS 2.0+常客優惠加碼上路

交通部再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

交通部再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，鼓勵民眾多多搭乘國道中長程客運，刺激增高載客率。和欣客運加碼優惠，十一月二十九日至十二月一日以電子票證或電子支付登錄TPASS會員，當場贈送一百元乘車折價券。如果再加上政府連續假期六折優惠，和欣台南到台北只要二百三十五元。

交通部公路局嘉義區監理所副所長林衣婕表示，本次TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋措施新增「中長途國道回饋」，針對持電子票證或使用電子支付，每月搭乘中長途國道路線達二次以上之民眾，提供百分十五乘車金額優惠；搭乘四次以上，更提供高達百分三十乘車金額，搭越多次，車票就越便宜。

交通局長王銘德感謝交通部大力推出TPASS政策，台南市民同樣受惠，只要搭乘大台南公車（含都會公車、生活公車、厝邊公車、高鐵接駁車、觀光公車及小黃公車）、台鐵，均適用TPASS 2.0常客優惠；本次又加碼「中長途國道回饋」，省錢優惠更有感。

和欣客運總經理楊尚書指出，TPASS2.0+公共運輸常客回饋，再加上政府連續假期六折優惠，和欣台南到台北只要二百三十五元，剩不到高鐵一千三百五十元的兩折，國道客運票價不止是打到骨折，簡直是跳樓價。

楊尚書強調，和欣專營台灣西部中長途國道客運，全年二十四小時營業。十一月二十九日至十二月一日，民眾在台北轉運站、台中朝馬站、台南轉運站及高雄建國站，以電子票證或電子支付登錄TPASS會員，當場贈送一百元折價券，可說是省時又省錢。