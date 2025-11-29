TPASS 2.0+常客優惠「加碼登錄送」今開跑 最高回饋金30%

【記者莊偉祺／台北報導】TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案升級版將上路，公路局今起於各大轉運站舉辦10場「加碼登錄送」活動。屆時91條國道客運路線最高可回饋乘車金額30%，將自動匯入電子支付帳戶。

公路局今（29日）表示，交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，將自12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠，並搭乘中長途國道客運，公路局已協調客運業者今（29日）起於北中南各大轉運站舉辦「加碼登錄送」活動共10場次，並於現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，也同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至4大超商櫃台由店員協助，或至台北捷運各站悠遊卡售卡加值機及票證公司APP靠卡領取回饋。

今（29日）起於北中南各大轉運站舉辦「加碼登錄送」活動共10場次。公路局提供

