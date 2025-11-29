TPASS 2.0＋常客優惠 國道客運業加碼登錄送

公路局協調國道客運業者辦理加碼登錄送活動。（國光客運提供／蔡明亘台北傳真）

交通部推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，公路局表示，已協調客運業者自今日起於北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動，共10場次，現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運路線)每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30％，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

廣告 廣告

為鼓勵民眾加入TPASS 2.0＋常客優惠，並搭乘中長途國道客運，公路局協調客運業者將自11月29日起於北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動，並於現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物，歡迎還沒有加入TPASS行列的民眾踴躍參加。

公路局說明，TPASS 2.0＋方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，亦同步開放使用電子支付方式(悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay)納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0＋常客優惠會員。

今年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶；如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至四大超商櫃台由店員協助，或至臺北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取回饋。

公路局表示，TPASS政策從1.0定期票(月票)到2.0通勤常客優惠到2.0＋國道常客優惠，都是希望透過便利的票證服務與回饋優惠，鼓勵大家使用公共運輸，一起為節能減碳及永續淨零盡一份心力，歡迎大家多加利用。

更多中時新聞網報導

保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪

醫美失敗 健保研擬不給付 採代位求償

全年GDP飆破7％ 寫15年新高