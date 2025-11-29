TPASS 2.0+常客優惠 12月上路

交通部十二月起升級推出ＴＰＡＳＳ二點零＋公共運輸常客優惠方案。（國光客運提供，中央社）

記者張正量∕綜合報導

交通部十二月起升級推出ＴＰＡＳＳ二點零＋公共運輸常客優惠方案，每月搭乘達指定次數最高享百分之三十回饋，另協調客運業者在各大轉運站辦加碼登錄送活動，參加活動及登錄可獲精美小禮物。

為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，交通部十二月一日起升級推出ＴＰＡＳＳ二點零＋公共運輸常客優惠方案，同時新增每月每卡回饋上限為二千五百元，針對西部七十公里以上及東部國道客運共九十一條中長途國道客運路線，民眾搭乘兩次可享百分之十五的乘車金回饋，搭乘四次以上可享百分之三十回饋金；其他的公共運輸則按照既有回饋條件計算回饋金額。

公路局表示，為鼓勵民眾加入ＴＰＡＳＳ二點零＋常客優惠，並搭乘中長途國道客運，協調客運業者即日起在北中南各大轉運站舉辦加碼登錄送活動、共時場次，並在現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

其中，葛瑪蘭客運二十九日至十二月一日上午十時至下午四時在台北轉運站四樓月台旁辦理宣導與體驗教學活動。民眾使用電子票證進入「公路局公運常客優惠平台」完成記名登錄，即可獲得超商禮券一張，每天限量一百張，送完為止。

公路局指出，十二月起自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月二十五日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。