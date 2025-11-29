TPASS 2.0+常客回饋再升級 高雄市建國路客運業者說給你聽

【記者 王雯玲／高雄 報導】為優惠民眾返鄉遠行搭乘國道客運需求，交通部自114年12月1日起，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，將TPASS 2.0政策嘉惠對象由短途通勤通學使用者，擴大到搭乘中長途國道客運的乘客。今(29)日開始連3日，於高雄建國路和欣及統聯客運2家公司客運場站，辦理「TPASS 2.0+」宣導活動，現場提供即時說明與教學，亦推出互動贈送折價券活動。高雄市區監理所與高雄區監理所共同出席2家公司宣導活動，並於現場向民眾說明「TPASS 2.0+」登錄方式及優惠措施。

高雄市區監理所呼籲，民眾如有通勤返鄉遠行需求，可多多利用中長途國道客運。登錄方式、詳細回饋方案，可至交通部公路局網站公共運輸常客優惠專區查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）