TPASS 2.0＋搶救國道客運！和欣客運加碼祭好康 台南－台北只要235元

記者林昱孜／台南報導

交通部為減輕交通支出並鼓勵大眾使用公共運輸，推出升級版「TPASS 2.0+」常客優惠，新增加「中長途國道回饋」。和欣客運公司今（29）日配合政府政策宣導，在台南轉運站舉行快閃宣傳，更加碼祭好康，疊加政府連續假期6折優惠，搭乘和欣客運從台南到台北只要235元，不到高鐵的2折價。

即日起至12／1日止完成登錄，可得到100元折價券。（圖／記者林昱孜攝影）

交通部公路局嘉義區監理所副所長林衣婕表示，TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋措施新增「中長途國道回饋」，針對持電子票證或使用電子支付，每月搭乘中長途國道路線達2次以上之民眾，提供15%乘車金額、搭乘4次以上，更提供高達30%。

廣告 廣告

各種好康併用，搭乘和欣客運台南－台北只需要235元。（圖／記者林昱孜攝影）

和欣客運29日在台南轉運站舉辦「TPASS 2.0＋常客回饋再升級」快閃活動，宣布響應TPASS 2.0＋的加碼優惠，即日起至12月1日於台北轉運站、台中朝馬站、台南轉運站、高雄建國站現場完成電子登錄，即可領取100元折價券，現場還舉辦有獎徵答活動，現場氣氛熱烈。

台南市政府交通局局長王銘德表示，政府推TPASS政策，市民同樣受惠，這次又嘉惠學子。（圖／記者林昱孜攝影）

和欣客運總經理楊尚書表示，TPASS2.0+常客回饋，再疊加政府連續假期6折優惠，和欣台南到台北只要235元，等於高鐵2折不到的價錢。台南市政府交通局局長王銘德表示，TPASS政策，市民同樣受惠，搭乘大台南公車、台鐵均適用常客優惠，這次加碼「中長途國道回饋」，讓學子通勤省錢更有感。



更多三立新聞網報導

畫面曝光！代客料理海鮮大縮水 整包大蝦「72→61」他們衝廚房見鐵證

住院女醫「婚內出軌」教授：我們不能一直做到壞掉 正宮氣炸求償200萬

高雄「2線3星」刑事警官爆性騷亂摸私處 女崩潰報案被警告：他官很大

分隊長拉老鼠會疑吸金！被害人200萬退休金被騙光 台南消防局火速拔官

