TPASS 2.0+方案增國道客運優惠 每月搭兩趟即可獲15%回饋

現行的TPASS 2.0優惠（即常客優惠）中，民眾需每月搭乘公路公共運輸11次以上，才能視搭乘次數獲得15%或30%的乘車金回饋。為照顧中長途旅運需求，交通部24日宣布，自12月1日起增加「2.0+」回饋方案，提供經常搭乘國道客運遠行的民眾優惠。

交通部說明，搭乘中長途國道客運返鄉或遠行的民眾，較難達成現行每月搭乘次數的回饋門檻；但在2.0+方案上路後，每個月只要搭乘91條指定國道客運路線2次，就可以獲得15%乘車金回饋、4次則可以獲得30%回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算。

廣告 廣告

以和欣客運經營的「7513 台北市—高雄市」路線為例，從台北轉運站到高雄建國客運站票價為803元，若每月搭乘2次可獲得回饋241元（803元×2次×15%回饋）；每月搭乘4次可回饋964元（803元×4次×30%回饋）。

至於TPASS 2.0+方案要如何登記使用？交通部指出，若是使用悠遊卡、一卡通、icash2.0等電子票證的民眾，可至公路局公運常客優惠平台登錄常客優惠；若先前已登錄2.0常客優惠則無需另外登錄，12月起就會自動依TPASS 2.0+回饋條件計算。

除了電子票證外，公路局也開放悠遊付、iPASS MONEY、icash pay等電子支付可納入累計回饋，民眾只要至各票證的App進行登錄，就可同時享有2.0與2.0+優惠。

而TPASS系統將從12月起2.0+方案上路後、或民眾完成登錄次日起，開始累計當月搭乘紀錄，並於次月25日將回饋金匯入電子支付帳戶。電子票證則可透過四大超商、台北捷運各站悠遊卡售卡加值機、票證公司App靠卡等方式領取回饋。

此外交通部也表示，為避免代購多張車票、大量退票等影響業者營運與回饋公平性行為，從12月起也將同步增加每卡每月2500元回饋上限。

更多公視新聞網報導

TPASS 2.0+方案12月起上路 一文看懂TPASS 3種回饋方案

宜蘭羅東轉運站啟用 北宜TPASS2300元同步上路

TPASS通勤月票上路週年 短天數方案估年底前試辦

