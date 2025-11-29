TPASS 2.0+登場！中長途國道客運每月搭2次就享回饋

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

交通部自12月1日起推出「TPASS 2.0＋」公共運輸常客優惠，首次將中長途國道客運納入更友善的回饋門檻，只要每月搭乘指定91條中長途國道客運路線2次即可享15％回饋，4次則可享30％回饋，每卡每月回饋上限為2,500元，希望減輕返鄉與跨區旅運族群負擔，也擴大公共運輸使用誘因。

交通部自12月1日起推出「TPASS 2.0＋」公共運輸常客優惠，首次將中長途國道客運納入更友善的回饋門檻。（圖／取自悠遊卡公司）

交通部今年1月先推出TPASS 2.0，以「每月搭乘11次」作為最高30％回饋的條件，但主要受惠族群以短途通勤族、搭乘捷運與市區公車者為主；對於返鄉或跨縣市旅遊為主的中長途國道路線旅客而言，每月11次的門檻較難達成。因此交通部與公路局研議後，自12月起再加碼推出「TPASS 2.0＋」，以更容易達標的搭乘次數來回饋長途旅客。

廣告 廣告

以首都客運 「1570 台北－羅東」為例，全票136元，每月搭2次即可回饋41元，若搭4次則可累積164元；以西部代表性路線「7513 台北—高雄」為例，每趟803元，搭乘2次可回饋241元，4次可達964元。

因此交通部與公路局研議後，自12月起再加碼推出「TPASS 2.0＋」，以更容易達標的搭乘次數來回饋長途旅客。（圖／取自交通部臉書）

此外，TPASS 2.0＋也同時開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入回饋計算，只要至票證公司APP完成登錄，即可於次月25日起自動匯入回饋金。使用電子票證者則需先記名，且已完成記名者無須再重新申請。

TPASS 2.0＋也同時開放電子支付納入回饋計算。​​​​​​（圖／取自交通部臉書）

公路局表示，TPASS政策上路以來已累積逾1,600萬趟旅次符合回饋，回饋金額超過3,800萬元，使用族群穩定成長。此次加入TPASS 2.0＋，期望進一步照顧中長途返鄉與跨縣市通勤族，也能吸引更多民眾改搭公共運輸。業者也在市府轉運站舉辦宣傳活動，呼籲民眾踴躍使用TPASS並支持節能減碳。

更多FTNN新聞網報導

交通部出手救國道客運！持TPASS每月搭2次長途路線 可享現金回饋「搭越多賺越多」

淡江大橋政績算誰的？ 新北市府喊話交通部：莫保持「施捨給地方」的態度

淡江大橋通車倒數！ 公路局公開「高性能鋪面材料」讓路面更耐用

