TPASS 2.0+ 12/1實施，民眾快登錄 搭國道長途客運領回饋

TPASS 2.0+優惠方案訂十二月一日實施，民眾搭乘長途客運可享有每月最高二千五百元回饋。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

公路局二十四日宣布TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，十二月一日起民眾每月搭乘長途客運班車二次單程就可享有百分之十五的車資回饋，四次單程則回饋百分之三十，公路局長林福山指出，希望可增加長途客運班車搭乘人次百分之五，每月每人最高領取回饋金上限為二千五百元。

林福山指出，TPASS 1.0為滿足都會區之大眾交通需求，TPASS 2.0則為公共運輸常客優惠，TPASS 2.0+是提供長途國道班車更優惠的需求，目前已登錄TPASS 2.0常客計畫的二十六萬五千餘民眾可自動升級為TPASS 2.0+，並呼籲民眾儘速上網完成登錄。

廣告 廣告

公路局表示，TPASS 2.0+是針對西部七十公里以上及東部國道客運共九十一條中長途國道客運路線，民眾搭乘二次單程就有百分之十五的乘車金回饋，搭乘四次以上可享百分之三十的回饋金；連續假日國道客運六折等其他公共運輸優惠，TPASS 2.0+回饋金也可同時繼續疊加。

林福山指出，明年度起連續四年大眾運輸補助總額達三六三億八千餘萬元，希望全數都能發放出去，呼籲民眾如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。

公路局表示，西部國道七十公里以上的班車包括，七五一二的新營到高雄、一八五一的台南到台中、一六二八台北到佳里及漚汪，及一八三七、七五０五、七五００、一六一一、一六一二等南北之間的客運班車等。