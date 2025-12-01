TPASS 2.0+回饋金怎麼領？12/1起再加碼！TPASS 2.0+常客優惠Q&A一次看
TPASS 2.0+常客優惠是什麼，你知道嗎？交通部今年初推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，12月1日起再針對搭乘國道客運的旅客升級優惠，每月搭乘達指定次數，最高可享30%回饋！Yahoo新聞編輯室統整TPASS 2.0+公共運輸常客優惠的回饋對象、記名登錄方式、回饋金領取方式、電子票證購買地點等資訊，讓你輕鬆掌握省錢妙招！
看更多》12月新制懶人包：桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線
TPASS 2.0+常客優惠是什麼？實施期間為何？回饋對象是誰？
TPASS通勤月票去（2024）年推出後，減輕民眾每月通勤成本，廣受通勤上班族及學生的喜愛。為持續提升公共運輸使用率，交通部在今年2月1日推出TPASS 2.0並新增常客優惠，12月1日起再升級，符合條件者，可獲15%至30%不等的回饋金。
那麼，誰能享有TPASS 2.0+常客優惠呢？答案是以下兩類民眾：
電子票證：至各票證公司（悠遊卡、一卡通、愛金卡）網站公共運輸常客回饋專區，完成記名和登錄參與常客優惠，並同意個資使用聲明後，便符合常客回饋資格。
電子支付：至電子支付App（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）完成註冊會員，並點選加入常客優惠及同意個資使用聲明後，即符合常客回饋資格。
讀者朋友或許想問，若曾於票證公司完成TPASS 2.0記名登錄者，還需要再次登錄，才能繼續享有TPASS 2.0+常客回饋資格嗎？答案是不需要哦！不過要留意，每人於每票證公司，最多可同時登錄5張電子票證、1個電子支付帳戶；每張電子票證和電子帳戶均個別累計搭乘次數與計算回饋金，不得跨電子票證合併計算回饋金額。
TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？
相信大家都想知道，TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？簡單來說，主要可分為「公路運輸工具」、「中長途國道客運」、「軌道加碼回饋」三方案。
TPASS 2.0+常客優惠方案1：公路運輸工具
搭乘市區公車、公路客運、短途國道客運等公路運輸工具，單月搭乘次數達11至30次享15％回饋、搭乘31次以上享30％回饋，各路線可合併計算。
TPASS 2.0+常客優惠方案2：中長途國道客運
搭乘西部70公里以上及東部國道客運路線共91條，每月搭乘次數達2至3次享15％回饋、搭乘4次以上享30％回饋，各路線可合併計算。以【7513】台北市—高雄市路線為例，每月搭乘2次可獲241元回饋（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可獲964元回饋（每次803元×4次×回饋30%），不無小補！
TPASS 2.0+常客優惠方案3：軌道加碼回饋
搭乘台鐵、台北捷運（含環狀線）和新北捷運（僅計算淡海輕軌與安坑輕軌）等軌道運輸工具，原本已有常客優惠，單月搭乘次數達11次以上，中央再加碼2％回饋。
值得注意的是，這項回饋是各運具分開計算。也就是說，單月搭乘台鐵11次享有回饋、單月搭乘台北捷運11次享有回饋；但若單月搭乘台鐵5次、台北捷運5次、新北捷運1次，雖然加起來是11次，仍不符合回饋條件。
TPASS 2.0+電子票證怎麼購買？
了解TPASS 2.0+常客優惠的回饋後，如果你也覺得心動，喜歡TPASS 2.0可跨區全國使用的優勢，除了以電子支付App登錄，也可透過下列方式購買實體票證。
四大超商
透過多媒體機（如ibon、FamiPort）預購，並於預購三天後，至指定門市取貨。提醒大家，悠遊卡及一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。
全國各捷運站
可於服務台或售票加值機購買（除桃園捷運A20興南站外）。但須注意，悠遊卡由台北捷運、新北捷運、桃園捷運和台中捷運提供；一卡通由新北捷運、桃園捷運、台中捷運與高雄捷運提供；愛金卡則僅在新北捷運提供。
TPASS 2.0+常客優惠如何記名登錄？
TPASS 2.0+常客優惠記名登錄方式，分為「購買實體電子票證」或「下載電子支付App」，以下分項說明。完成登錄後，就會從隔天開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。
＊購買實體電子票證＊
進入交通部「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」平台，依照「悠遊卡」、「一卡通」、「icash 2.0」等卡片種類選擇對應登錄網頁，再參考以下步驟，完成登錄。
悠遊卡
點選「我要申請」。
使用者同意事項，點選「同意」。
輸入悠遊卡外觀卡號、身分證字號／居留證號、出生年月日等基本資料。
填入圖形驗證碼後，點選「下一步」。
確認資料無誤後，當畫面出現「恭喜您～已申請核准」，代表完成登錄且符合回饋資格。
一卡通
點選「綁定／登錄儲值卡」。
輸入一卡通外觀卡號、身分證字號／居留證號。
勾選「我已閱讀並同意公路局個資告知事項暨同意書 、活動內容， 以及一卡通個資聲明與隱私權政策」。
點選「申請」，便能完成記名登錄。
icash 2.0
點選「icash 2.0卡號登錄」。
輸入icash 2.0卡號、身分證字號／居留證號、驗證碼。
勾選「本人已詳閱並同意登錄告知事項，並以登錄之icash2.0卡作為【TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋】計算使用。」
點選「登錄」，就能完成登錄手續。
＊TPASS 2.0記名回饋 100元：只要購買 TPASS 2.0電子票證並完成記名登錄，即可獲得 100元回饋金（每人每票證公司僅限一次）。
TPASS 2.0+常客優惠回饋金怎麼領取？領取時間為何？
公路局統計，截至11月12日，全台已有26.5萬人完成記名登錄，自2月至9月累計符合回饋條件旅次約1656.7萬趟，累積回饋金額逾3822萬元。然而，仍有不少民眾尚未領取回饋金，公路局提醒民眾切勿忘記，以免影響自身使用權益。
領取方式
回饋金領取方式可分為「電子票證實體卡」及「電子支付App」兩大類，以下說明。
1. 電子票證實體卡，加值機靠卡領取
四大超商櫃檯：持電子票證至指定超商櫃台，由店員協助領取。悠遊卡和一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。
台北捷運：限悠遊卡，持悠遊卡至台北捷運悠遊卡售卡加值機，靠卡領取。
票證公司App：限悠遊卡、一卡通，可利用票證公司App，靠卡領取回饋。
2. 電子支付App，自動匯入會員帳戶
包含悠遊付、iPASS MONEY、icash pay，只要會員完成登錄，每月25日就會自動將上個月的回饋金匯入電子支付會員帳戶。
領取時間
當月累計回饋金，將於次月25日起開放領取；如未領取，可跟後續月份的回饋金合併領取，但最遲須於「開放領取日起一年內」領完。
舉例來說，2025年11月的回饋金，會在2025年12月25日開放領取；假設2025年10、11月的回饋金還沒領取，可以一併在2025年12月25日領取。不過，2025年11月的回饋金，最慢要在2026年12月25日之前領完，否則回饋金就會自動充公。
TPASS 2.0常客優惠，和TPASS 1.0通勤月票差在哪？
或許有讀者朋友已持有TPASS 1.0，想了解究竟TPASS 2.0、TPASS 1.0差在哪？簡單來說，兩者的概念不盡相同。
TPASS 1.0：以各都會生活圈推出通勤月票，採先購票後搭車的方式，可於30天內無限次使用，享有票價三至五折的優惠。
TPASS 2.0：全國通用，透過卡片記名，以會員制的形式記錄每月累計搭乘次數，並按月提供回饋。
TPASS 1.0通勤月票，可以和TPASS 2.0常客優惠一併計算嗎？
你可能想問，如果已經透過電子票證啟用TPASS 1.0通勤月票，想同享TPASS 2.0常客優惠，還要額外付費購買TPASS 2.0電子票證嗎？答案是不用哦！只要持現有的電子票證，至各票證公司網站公共運輸常客回饋專區完成記名登錄後，便符合常客回饋資格；不一定要購買TPASS 2.0電子票證。
不過要留意，TPASS 1.0與TPASS 2.0優惠不共用！使用TPASS 1.0通勤月票的搭乘紀錄，並不會納入TPASS 2.0常客優惠回饋條件計算。舉例而言，小雅已啟用基北北桃跨城際月票方案，那麼這個通勤範圍，就不適用常客優惠，因為已享有月票票價三至五折的優惠；不過，好康的是，如果小雅踏出基北北桃的生活圈，比如從台北搭乘往返台中的國道客運路線，則該旅次即可納入常客優惠範圍來計算。
若是不想受到搭乘地區的限制，即使手邊已經有TPASS 1.0通勤月票，同樣可以購入TPASS 2.0電子票證，享受TPASS 2.0的常客優惠。就算已購買過TPASS通勤月票，再購入TPASS 2.0電子票證完成記名後，同樣享有記名100元回饋金哦！
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：游婉琪、廖梓鈞
參考資料
※公運常客優惠平台（交通部公路局）
※12/1起TPASS 2.0再升級，每月搭乘2次中長途國道客運即可享回饋（交通部公路局）
※公共運輸常客優惠回饋QA（交通部公路局）
※TPASS 2.0 公共運輸 #常客優惠回饋 正式啟動！（TPASS）
其他人也在看
12月新制懶人包：桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線
12月新制除了TPASS 2.0每月搭兩次中長途國道客運享回饋，在民生、交通、通訊上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列12月新制，帶你一次了解，12月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前
威力彩頭獎保證2億！4生肖「財運迎高峰」年底爽接錢
威力彩頭獎金額保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名，12月將有4個生肖迎來財運高峰期，包括屬鼠、屬龍、屬馬及屬豬者，各自有不同的發財契機，有望收穫大筆金錢進入口袋。中天新聞網 ・ 1 天前
TPASS 2.0再升級 月搭2次國道客運享回饋
[NOWnews今日新聞]交通部宣布，自今（1）日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議
華盛頓郵報29日報導，在華爾街操盤投資組合的經理人格林（Michael Green）主張，美國四口之家年收入至少要有14...世界日報World Journal ・ 1 天前
自來水好臭！基隆河遭油污染 台水祭3補償措施
即時中心／廖予瑄報導日前基隆河突然遭油污污染，並造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶（基隆約10.5萬戶、汐止約4.7萬戶）的自來水出現油耗味。對此，台灣自來水公司今（30）日也立即發出聲明表示，經多項檢測後，已完全排除自來水中的異味，「符合飲用水水質標準」，並提出3項補償措施另外；另外，台水也強調，已在28日赴警局報案，「期盼司法單位儘速追緝污染者。」民視 ・ 16 小時前
12月多項新制上路 TPASS升級回饋30％、iPASS MONEY要另下載APP
【TPASS 2.0+優惠擴大】交通部自今年1月推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠方案，每月搭乘公共運具滿11次可享最多30％回饋。12月1日起升級為TPASS 2.0+，凡搭乘國內91條中長途國道客運路線，每月搭2次可獲15％回饋、4次以上可享30％回饋，其他運具則維持原有條件。【臺鐵調整車型...CTWANT ・ 5 小時前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 7 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
羅唯仁洩密案延燒！台積電「研發六騎士」動向曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台積電近來因副總羅唯仁退休後火速跳槽英特爾，引發外界對研發人才流動與技術外洩的高度關注。隨著2奈米製程即將量產，研發團...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 4 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 17 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前