TPASS 2.0+回饋金怎麼領？12/1起再加碼！TPASS 2.0+常客優惠Q&A一次看

TPASS 2.0+常客優惠是什麼，你知道嗎？交通部今年初推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，12月1日起再針對搭乘國道客運的旅客升級優惠，每月搭乘達指定次數，最高可享30%回饋！Yahoo新聞編輯室統整TPASS 2.0+公共運輸常客優惠的回饋對象、記名登錄方式、回饋金領取方式、電子票證購買地點等資訊，讓你輕鬆掌握省錢妙招！

看更多》12月新制懶人包：桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線

廣告 廣告

TPASS 2.0+常客優惠，自完成記名登錄次日起，開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。（示意圖／Getty Images）

TPASS 2.0+常客優惠是什麼？實施期間為何？回饋對象是誰？

TPASS通勤月票去（2024）年推出後，減輕民眾每月通勤成本，廣受通勤上班族及學生的喜愛。為持續提升公共運輸使用率，交通部在今年2月1日推出TPASS 2.0並新增常客優惠，12月1日起再升級，符合條件者，可獲15%至30%不等的回饋金。

那麼，誰能享有TPASS 2.0+常客優惠呢？答案是以下兩類民眾：

讀者朋友或許想問，若曾於票證公司完成TPASS 2.0記名登錄者，還需要再次登錄，才能繼續享有TPASS 2.0+常客回饋資格嗎？答案是不需要哦！不過要留意，每人於每票證公司，最多可同時登錄5張電子票證、1個電子支付帳戶；每張電子票證和電子帳戶均個別累計搭乘次數與計算回饋金，不得跨電子票證合併計算回饋金額。

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠記名登錄享回饋。（圖片來源／交通部公路局）

Yahoo解釋性新聞

TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？

相信大家都想知道，TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？簡單來說，主要可分為「公路運輸工具」、「中長途國道客運」、「軌道加碼回饋」三方案。

TPASS 2.0+常客優惠方案1：公路運輸工具

搭乘市區公車、公路客運、短途國道客運等公路運輸工具，單月搭乘次數達11至30次享15％回饋、搭乘31次以上享30％回饋，各路線可合併計算。

TPASS 2.0+常客優惠方案2：中長途國道客運

搭乘西部70公里以上及東部國道客運路線共91條，每月搭乘次數達2至3次享15％回饋、搭乘4次以上享30％回饋，各路線可合併計算。以【7513】台北市—高雄市路線為例，每月搭乘2次可獲241元回饋（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可獲964元回饋（每次803元×4次×回饋30%），不無小補！

TPASS 2.0+常客優惠方案3：軌道加碼回饋

搭乘台鐵、台北捷運（含環狀線）和新北捷運（僅計算淡海輕軌與安坑輕軌）等軌道運輸工具，原本已有常客優惠，單月搭乘次數達11次以上，中央再加碼2％回饋。

值得注意的是，這項回饋是各運具分開計算。也就是說，單月搭乘台鐵11次享有回饋、單月搭乘台北捷運11次享有回饋；但若單月搭乘台鐵5次、台北捷運5次、新北捷運1次，雖然加起來是11次，仍不符合回饋條件。

TPASS 2.0+電子票證怎麼購買？

了解TPASS 2.0+常客優惠的回饋後，如果你也覺得心動，喜歡TPASS 2.0可跨區全國使用的優勢，除了以電子支付App登錄，也可透過下列方式購買實體票證。

四大超商

透過多媒體機（如ibon、FamiPort）預購，並於預購三天後，至指定門市取貨。提醒大家，悠遊卡及一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。

全國各捷運站

可於服務台或售票加值機購買（除桃園捷運A20興南站外）。但須注意，悠遊卡由台北捷運、新北捷運、桃園捷運和台中捷運提供；一卡通由新北捷運、桃園捷運、台中捷運與高雄捷運提供；愛金卡則僅在新北捷運提供。

TPASS 2.0+常客優惠如何記名登錄？

TPASS 2.0+常客優惠記名登錄方式，分為「購買實體電子票證」或「下載電子支付App」，以下分項說明。完成登錄後，就會從隔天開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。

＊購買實體電子票證＊

進入交通部「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」平台，依照「悠遊卡」、「一卡通」、「icash 2.0」等卡片種類選擇對應登錄網頁，再參考以下步驟，完成登錄。

點選「我要申請」。 使用者同意事項，點選「同意」。 輸入悠遊卡外觀卡號、身分證字號／居留證號、出生年月日等基本資料。 填入圖形驗證碼後，點選「下一步」。 確認資料無誤後，當畫面出現「恭喜您～已申請核准」，代表完成登錄且符合回饋資格。

點選「綁定／登錄儲值卡」。 輸入一卡通外觀卡號、身分證字號／居留證號。 勾選「我已閱讀並同意公路局個資告知事項暨同意書 、活動內容， 以及一卡通個資聲明與隱私權政策」。 點選「申請」，便能完成記名登錄。

點選「icash 2.0卡號登錄」。 輸入icash 2.0卡號、身分證字號／居留證號、驗證碼。 勾選「本人已詳閱並同意登錄告知事項，並以登錄之icash2.0卡作為【TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋】計算使用。」 點選「登錄」，就能完成登錄手續。

＊TPASS 2.0記名回饋 100元：只要購買 TPASS 2.0電子票證並完成記名登錄，即可獲得 100元回饋金（每人每票證公司僅限一次）。

TPASS 2.0+常客優惠回饋金怎麼領取？領取時間為何？

公路局統計，截至11月12日，全台已有26.5萬人完成記名登錄，自2月至9月累計符合回饋條件旅次約1656.7萬趟，累積回饋金額逾3822萬元。然而，仍有不少民眾尚未領取回饋金，公路局提醒民眾切勿忘記，以免影響自身使用權益。

領取方式

回饋金領取方式可分為「電子票證實體卡」及「電子支付App」兩大類，以下說明。

1. 電子票證實體卡，加值機靠卡領取

四大超商櫃檯： 持電子票證至指定超商櫃台，由店員協助領取。悠遊卡和一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。

台北捷運： 限悠遊卡，持悠遊卡至台北捷運悠遊卡售卡加值機，靠卡領取。

票證公司App：限悠遊卡、一卡通，可利用票證公司App，靠卡領取回饋。

2. 電子支付App，自動匯入會員帳戶

包含悠遊付、iPASS MONEY、icash pay，只要會員完成登錄，每月25日就會自動將上個月的回饋金匯入電子支付會員帳戶。

電子票證實體卡與電子支付App回饋金領取方式。（圖片來源／交通部公路局）

領取時間

當月累計回饋金，將於次月25日起開放領取；如未領取，可跟後續月份的回饋金合併領取，但最遲須於「開放領取日起一年內」領完。

舉例來說，2025年11月的回饋金，會在2025年12月25日開放領取；假設2025年10、11月的回饋金還沒領取，可以一併在2025年12月25日領取。不過，2025年11月的回饋金，最慢要在2026年12月25日之前領完，否則回饋金就會自動充公。

TPASS 2.0常客優惠，和TPASS 1.0通勤月票差在哪？

或許有讀者朋友已持有TPASS 1.0，想了解究竟TPASS 2.0、TPASS 1.0差在哪？簡單來說，兩者的概念不盡相同。

TPASS 1.0： 以各都會生活圈推出通勤月票，採先購票後搭車的方式，可於30天內無限次使用，享有票價三至五折的優惠。

TPASS 2.0：全國通用，透過卡片記名，以會員制的形式記錄每月累計搭乘次數，並按月提供回饋。

TPASS 1.0通勤月票，可以和TPASS 2.0常客優惠一併計算嗎？

你可能想問，如果已經透過電子票證啟用TPASS 1.0通勤月票，想同享TPASS 2.0常客優惠，還要額外付費購買TPASS 2.0電子票證嗎？答案是不用哦！只要持現有的電子票證，至各票證公司網站公共運輸常客回饋專區完成記名登錄後，便符合常客回饋資格；不一定要購買TPASS 2.0電子票證。

不過要留意，TPASS 1.0與TPASS 2.0優惠不共用！使用TPASS 1.0通勤月票的搭乘紀錄，並不會納入TPASS 2.0常客優惠回饋條件計算。舉例而言，小雅已啟用基北北桃跨城際月票方案，那麼這個通勤範圍，就不適用常客優惠，因為已享有月票票價三至五折的優惠；不過，好康的是，如果小雅踏出基北北桃的生活圈，比如從台北搭乘往返台中的國道客運路線，則該旅次即可納入常客優惠範圍來計算。

若是不想受到搭乘地區的限制，即使手邊已經有TPASS 1.0通勤月票，同樣可以購入TPASS 2.0電子票證，享受TPASS 2.0的常客優惠。就算已購買過TPASS通勤月票，再購入TPASS 2.0電子票證完成記名後，同樣享有記名100元回饋金哦！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：游婉琪、廖梓鈞

參考資料

※公運常客優惠平台（交通部公路局）

※12/1起TPASS 2.0再升級，每月搭乘2次中長途國道客運即可享回饋（交通部公路局）

※公共運輸常客優惠回饋QA（交通部公路局）

※TPASS 2.0 公共運輸 #常客優惠回饋 正式啟動！（TPASS）