TPASS 2.0+回饋金怎麼領？12/1起再加碼！TPASS 2.0+常客優惠Q&A一次看

TPASS 2.0+常客優惠是什麼，你知道嗎？交通部今年初推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，12月1日起再針對搭乘國道客運的旅客升級優惠，每月搭乘達指定次數，最高可享30%回饋！Yahoo新聞編輯室統整TPASS 2.0+公共運輸常客優惠的回饋對象、記名登錄方式、回饋金領取方式、電子票證購買地點等資訊，讓你輕鬆掌握省錢妙招！

看更多》12月新制懶人包：桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線

TPASS 2.0+常客優惠，自完成記名登錄次日起，開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。（示意圖／Getty Images）
TPASS 2.0+常客優惠是什麼？實施期間為何？回饋對象是誰？

TPASS通勤月票去（2024）年推出後，減輕民眾每月通勤成本，廣受通勤上班族及學生的喜愛。為持續提升公共運輸使用率，交通部在今年2月1日推出TPASS 2.0並新增常客優惠，12月1日起再升級，符合條件者可獲15%至30%不等的回饋金。

那麼，誰能享有TPASS 2.0+常客優惠呢？答案是以下兩類民眾：

  • 電子票證：至各票證公司（悠遊卡一卡通愛金卡）網站公共運輸常客回饋專區，完成記名和登錄參與常客優惠，並同意個資使用聲明後，便符合常客回饋資格。

  • 電子支付：至電子支付App（悠遊付iPASS MONEYicash pay）完成註冊會員，並點選加入常客優惠及同意個資使用聲明後，即符合常客回饋資格。

讀者朋友或許想問，若曾於票證公司完成TPASS 2.0記名登錄者，還需要再次登錄，才能繼續享有TPASS 2.0+常客回饋資格嗎？答案是不需要哦！不過要留意，每人於每票證公司，最多可同時登錄5張電子票證、1個電子支付帳戶；每張電子票證和電子帳戶均個別累計搭乘次數與計算回饋金，不得跨電子票證合併計算回饋金額

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠記名登錄享回饋。（圖片來源／交通部公路局）
TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？

相信大家都想知道，TPASS 2.0+常客優惠回饋有哪些？簡單來說，主要可分為「公路運輸工具」、「中長途國道客運」、「軌道加碼回饋」三方案。

TPASS 2.0+常客優惠方案1：公路運輸工具

搭乘市區公車、公路客運、短途國道客運等公路運輸工具，單月搭乘次數達11至30次享15％回饋、搭乘31次以上享30％回饋，各路線可合併計算。

TPASS 2.0+常客優惠方案2：中長途國道客運

搭乘西部70公里以上及東部國道客運路線共91條，每月搭乘次數達2至3次享15％回饋、搭乘4次以上享30％回饋，各路線可合併計算。以【7513】台北市—高雄市路線為例，每月搭乘2次可獲241元回饋（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可獲964元回饋（每次803元×4次×回饋30%），不無小補！

TPASS 2.0+常客優惠方案3：軌道加碼回饋

搭乘台鐵、台北捷運（含環狀線）和新北捷運（僅計算淡海輕軌與安坑輕軌）等軌道運輸工具，原本已有常客優惠，單月搭乘次數達11次以上，中央再加碼2％回饋。

值得注意的是，這項回饋是各運具分開計算。也就是說，單月搭乘台鐵11次享有回饋、單月搭乘台北捷運11次享有回饋；但若單月搭乘台鐵5次、台北捷運5次、新北捷運1次，雖然加起來是11次，仍不符合回饋條件。

TPASS 2.0+電子票證怎麼購買？

了解TPASS 2.0+常客優惠的回饋後，如果你也覺得心動，喜歡TPASS 2.0可跨區全國使用的優勢，除了以電子支付App登錄，也可透過下列方式購買實體票證。

四大超商

透過多媒體機（如ibon、FamiPort）預購，並於預購三天後，至指定門市取貨。提醒大家，悠遊卡及一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。

全國各捷運站

可於服務台或售票加值機購買（除桃園捷運A20興南站外）。但須注意，悠遊卡由台北捷運、新北捷運、桃園捷運和台中捷運提供；一卡通由新北捷運、桃園捷運、台中捷運與高雄捷運提供；愛金卡則僅在新北捷運提供。

TPASS 2.0+常客優惠如何記名登錄？

TPASS 2.0+常客優惠記名登錄方式，分為「購買實體電子票證」或「下載電子支付App」，以下分項說明。完成登錄後，就會從隔天開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。

＊購買實體電子票證＊

進入交通部「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」平台，依照「悠遊卡」、「一卡通」、「icash 2.0」等卡片種類選擇對應登錄網頁，再參考以下步驟，完成登錄。

悠遊卡

  1. 點選「我要申請」。

  2. 使用者同意事項，點選「同意」。

  3. 輸入悠遊卡外觀卡號、身分證字號／居留證號、出生年月日等基本資料。

  4. 填入圖形驗證碼後，點選「下一步」。

  5. 確認資料無誤後，當畫面出現「恭喜您～已申請核准」，代表完成登錄且符合回饋資格。

一卡通

  1. 點選「綁定／登錄儲值卡」。

  2. 輸入一卡通外觀卡號、身分證字號／居留證號。

  3. 勾選「我已閱讀並同意公路局個資告知事項暨同意書 、活動內容， 以及一卡通個資聲明與隱私權政策」。

  4. 點選「申請」，便能完成記名登錄。

icash 2.0

  1. 點選「icash 2.0卡號登錄」。

  2. 輸入icash 2.0卡號、身分證字號／居留證號、驗證碼。

  3. 勾選「本人已詳閱並同意登錄告知事項，並以登錄之icash2.0卡作為【TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋】計算使用。」

  4. 點選「登錄」，就能完成登錄手續。

TPASS 2.0記名回饋 100元只要購買 TPASS 2.0電子票證並完成記名登錄，即可獲得 100元回饋金（每人每票證公司僅限一次）。

TPASS 2.0+常客優惠回饋金怎麼領取？領取時間為何？

公路局統計，截至11月12日，全台已有26.5萬人完成記名登錄，自2月至9月累計符合回饋條件旅次約1656.7萬趟，累積回饋金額逾3822萬元。然而，仍有不少民眾尚未領取回饋金，公路局提醒民眾切勿忘記，以免影響自身使用權益。

領取方式

回饋金領取方式可分為「電子票證實體卡」及「電子支付App」兩大類，以下說明。

1. 電子票證實體卡，加值機靠卡領取

  • 四大超商櫃檯：持電子票證至指定超商櫃台，由店員協助領取。悠遊卡和一卡通可於四大超商領取，愛金卡僅能於7-11領取。

  • 台北捷運：限悠遊卡，持悠遊卡至台北捷運悠遊卡售卡加值機，靠卡領取。

  • 票證公司App：限悠遊卡、一卡通，可利用票證公司App，靠卡領取回饋。

2. 電子支付App，自動匯入會員帳戶

包含悠遊付、iPASS MONEY、icash pay，只要會員完成登錄，每月25日就會自動將上個月的回饋金匯入電子支付會員帳戶。

電子票證實體卡與電子支付App回饋金領取方式。（圖片來源／交通部公路局）

領取時間

當月累計回饋金，將於次月25日起開放領取；如未領取，可跟後續月份的回饋金合併領取，但最遲須於「開放領取日起一年內」領完。

舉例來說，2025年11月的回饋金，會在2025年12月25日開放領取；假設2025年10、11月的回饋金還沒領取，可以一併在2025年12月25日領取。不過，2025年11月的回饋金，最慢要在2026年12月25日之前領完，否則回饋金就會自動充公。

TPASS 2.0常客優惠，和TPASS 1.0通勤月票差在哪？

或許有讀者朋友已持有TPASS 1.0，想了解究竟TPASS 2.0、TPASS 1.0差在哪？簡單來說，兩者的概念不盡相同。

  • TPASS 1.0：以各都會生活圈推出通勤月票，採先購票後搭車的方式，可於30天內無限次使用，享有票價三至五折的優惠。

  • TPASS 2.0：全國通用，透過卡片記名，以會員制的形式記錄每月累計搭乘次數，並按月提供回饋。

TPASS 1.0通勤月票，可以和TPASS 2.0常客優惠一併計算嗎？

你可能想問，如果已經透過電子票證啟用TPASS 1.0通勤月票，想同享TPASS 2.0常客優惠，還要額外付費購買TPASS 2.0電子票證嗎？答案是不用哦！只要持現有的電子票證，至各票證公司網站公共運輸常客回饋專區完成記名登錄後，便符合常客回饋資格；不一定要購買TPASS 2.0電子票證

不過要留意，TPASS 1.0與TPASS 2.0優惠不共用！使用TPASS 1.0通勤月票的搭乘紀錄，並不會納入TPASS 2.0常客優惠回饋條件計算。舉例而言，小雅已啟用基北北桃跨城際月票方案，那麼這個通勤範圍，就不適用常客優惠，因為已享有月票票價三至五折的優惠；不過，好康的是，如果小雅踏出基北北桃的生活圈，比如從台北搭乘往返台中的國道客運路線，則該旅次即可納入常客優惠範圍來計算。

若是不想受到搭乘地區的限制，即使手邊已經有TPASS 1.0通勤月票，同樣可以購入TPASS 2.0電子票證，享受TPASS 2.0的常客優惠。就算已購買過TPASS通勤月票，再購入TPASS 2.0電子票證完成記名後，同樣享有記名100元回饋金哦！

撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：游婉琪、廖梓鈞

參考資料

公運常客優惠平台（交通部公路局）
12/1起TPASS 2.0再升級，每月搭乘2次中長途國道客運即可享回饋（交通部公路局）
公共運輸常客優惠回饋QA（交通部公路局）
TPASS 2.0 公共運輸 #常客優惠回饋 正式啟動！（TPASS）

