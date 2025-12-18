TPASS 2.0+常客優惠再升級 每月搭2次中長途國道客運享15%回饋、搭乘公車客運最高享30%！｜【旅遊省錢術】
12/1起TPASS 2.0+常客優惠再升級，每月搭乘2次中長途國道客運即享15%回饋、搭乘公車/客運最高享30%回饋！｜【旅遊省錢術】
交通部自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，自114年12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋方案？
交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸(市區公車及公路客運)達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，亦針對已有常客優惠之軌道運輸(臺鐵、臺北捷運及新北捷運)分別加碼提供2%回饋，至114年11月12日已有26.5萬人完成記名登錄，114年2~9月累計約1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3,822萬元。
目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件(11次)。
為照顧中長途旅運需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線共91條設計較易達成之回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。
TPASS 2.0+常客優惠回饋條件、注意事項？
為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自114年12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，只要持電子票證（需完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上即可享有常客優惠回饋，以公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）為例，每月搭乘11～30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額，更自由依照個人需求使用公共運輸。
每月搭乘公車/客運11次以上可享最高30%回饋
每月搭乘台鐵/台北捷運/新北捷運11次以上，分別享有2%加碼回饋
每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次以上可享最高30%回饋
►更多資訊：公路局TPASS 2.0+專屬網頁、 91條中長途國道客運路線清單
►注意事項：
搭乘環狀線紀錄(含次數及金額)納入與臺北捷運併同計算。
新北捷運僅計算淡海輕軌及安坑輕軌搭乘次數及金額。
持電子票證及電子支付乘車(含過卡及乘車碼)或小額交易付款購票搭乘國道客運旅次亦可納入。
如何加入TPASS 2.0+常客優惠回饋？
TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。
如為電子票證使用者，可至公運常客優惠平臺點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄。
自114年12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取回饋。
TPASS 2.0+常客優惠回饋金領取方式？
1.電子票證實體卡：可持票卡至四大超商櫃臺由店員協助，或至指定公共運輸場站加值機臺靠卡領取。
四大超商：至櫃臺向店員說明領取「回饋金」，並將票卡置於櫃臺電子票證加值機，由店員協助操作領取。
台北捷運：持電子票證至悠遊卡售卡加值機靠卡領取（僅限悠遊卡）。
票證公司：票證公司APP票卡回饋領取功能（限悠遊卡、一卡通）
2.電子支付APP：自動匯入會員帳戶
每月25日自動將前月回饋金匯入電子支付會員帳戶
每月每卡回饋上限金額？
為避免異常交易行為(如代購多張車票、大量退票等)影響客運業者營運及民眾回饋公平性，114年12月起亦將增訂每月每卡回饋上限2,500元。
回饋金額計算方式(電子支付於114/12/1起適用)：
自登錄完成次日起算，並以單張電子票證或單一電子支付帳戶認定。
回饋金額採「當月份搭乘總金額×回饋比例」方式計算；如遇小數位數，採無條件進位至整數方式計算。
搭乘金額以電子錢包或電子支付帳戶實際交易扣款金額認定(如遇轉乘或其他優惠，則以優惠後金額納入計算)。
使用TPASS定期票搭乘紀錄(含次數及金額)，皆不納入常客優惠回饋條件計算。
每趟次搭乘須有完整上下車或購票交易紀錄始納入計算。
每月回饋金上限2,500元。
《回饋金試算範例》
乘車期間：114年12月（12/1～12/31）
乘車次數：
1.搭乘長途國道客運(台北-高雄)2次，花費1606元。
2.搭乘市區公車28次，花費420元。
3.搭乘短途國道客運(台北-桃園)5次，花費380元。
回饋金試算：因此，114年12月期間中長途國道客運共搭乘2次，回饋比例15%，回饋金額241元（1606元×回饋15%）。而公車/客運共搭乘33次，回饋比例30%，回饋金額240元（800元×回饋30%）。
資料來源：交通部公路局
資料整理：Vinge
其他人也在看
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 4
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 52
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 7
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 21
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 14 小時前 ・ 50
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 202
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 22
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 67
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 38
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 152
WBC》瘋搶！東京預賽門票開賣！售票網站陷入擁塞 等候人數高達47萬人
明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽門票，今天由「Lawson Ticket」進行先行「先到先得」售票，日本時間上午10時正式開賣。由於大量球迷同時湧入，售票網站一度陷入擁塞。開賣30分鐘後，畫面顯示「等候人數達47萬人」。TSNA ・ 51 分鐘前 ・ 1
復華「主動式ETF」00991A掛牌第一天!爆逾9萬張大量 奪ETF成交王
台股主動式ETF新兵-主動復華未來50(00991A) 今（18）日正式掛牌交易第一天，盤中最高觸及9.77元，成交量破9萬張居ETF成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 4