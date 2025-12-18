TPASS 2.0+常客優惠再升級 每月搭2次中長途國道客運享15%回饋、搭乘公車客運最高享30%！｜【旅遊省錢術】

交通部自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，自114年12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋方案？

交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸(市區公車及公路客運)達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，亦針對已有常客優惠之軌道運輸(臺鐵、臺北捷運及新北捷運)分別加碼提供2%回饋，至114年11月12日已有26.5萬人完成記名登錄，114年2~9月累計約1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3,822萬元。

目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件(11次)。

為照顧中長途旅運需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線共91條設計較易達成之回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

TPASS 2.0+常客優惠回饋方案（圖片來源：交通部公路局）

TPASS 2.0+常客優惠回饋條件、注意事項？

為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自114年12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，只要持電子票證（需完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上即可享有常客優惠回饋，以公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）為例，每月搭乘11～30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額，更自由依照個人需求使用公共運輸。

每月搭乘公車/客運11次以上可享最高30%回饋

每月搭乘台鐵/台北捷運/新北捷運11次以上，分別享有2%加碼回饋

每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次以上可享最高30%回饋

►注意事項：

搭乘環狀線紀錄(含次數及金額)納入與臺北捷運併同計算。

新北捷運僅計算淡海輕軌及安坑輕軌搭乘次數及金額。

持電子票證及電子支付乘車(含過卡及乘車碼)或小額交易付款購票搭乘國道客運旅次亦可納入。

TPASS 2.0+常客優惠回饋條件（圖片來源：交通部公路局）

如何加入TPASS 2.0+常客優惠回饋？

TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可至公運常客優惠平臺點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄。

自114年12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取回饋。

記名登錄享回饋（圖片來源：交通部公路局）

TPASS 2.0+常客優惠回饋金領取方式？

1.電子票證實體卡：可持票卡至四大超商櫃臺由店員協助，或至指定公共運輸場站加值機臺靠卡領取。

四大超商：至櫃臺向店員說明領取「回饋金」，並將票卡置於櫃臺電子票證加值機，由店員協助操作領取。

台北捷運：持電子票證至悠遊卡售卡加值機靠卡領取（僅限悠遊卡）。

票證公司：票證公司APP票卡回饋領取功能（限悠遊卡、一卡通）

2.電子支付APP：自動匯入會員帳戶

每月25日自動將前月回饋金匯入電子支付會員帳戶

TPASS 2.0+常客優惠回饋金領取（圖片來源：交通部公路局）

每月每卡回饋上限金額？

為避免異常交易行為(如代購多張車票、大量退票等)影響客運業者營運及民眾回饋公平性，114年12月起亦將增訂每月每卡回饋上限2,500元。

回饋金額計算方式(電子支付於114/12/1起適用)：

自登錄完成次日起算，並以單張電子票證或單一電子支付帳戶認定。

回饋金額採「當月份搭乘總金額×回饋比例」方式計算；如遇小數位數，採無條件進位至整數方式計算。

搭乘金額以電子錢包或電子支付帳戶實際交易扣款金額認定(如遇轉乘或其他優惠，則以優惠後金額納入計算)。

使用TPASS定期票搭乘紀錄(含次數及金額)，皆不納入常客優惠回饋條件計算。

每趟次搭乘須有完整上下車或購票交易紀錄始納入計算。

每月回饋金上限2,500元。

《回饋金試算範例》

乘車期間：114年12月（12/1～12/31）

乘車次數：

1.搭乘長途國道客運(台北-高雄)2次，花費1606元。

2.搭乘市區公車28次，花費420元。

3.搭乘短途國道客運(台北-桃園)5次，花費380元。

回饋金試算：因此，114年12月期間中長途國道客運共搭乘2次，回饋比例15%，回饋金額241元（1606元×回饋15%）。而公車/客運共搭乘33次，回饋比例30%，回饋金額240元（800元×回饋30%）。

資料來源：交通部公路局

資料整理：Vinge

