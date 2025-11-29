TPASS2.0+常客回饋再升級 高市客運業者說給您聽

為優惠民眾返鄉遠行搭乘國道客運需求，交通部自一一四年十二月一日起，再升級推出TPASS二.○+公共運輸常客優惠方案，將TPASS二.○政策嘉惠對象由短途通勤通學使用者，擴大到搭乘中長途國道客運的乘客。(見圖)

高雄市區監理所今(廿九)日說明，即日起連三日，於高雄建國路和欣及統聯客運兩家公司客運場站，辦理「TPASS二.○+」宣導活動，現場提供即時說明與教學，亦推出互動贈送折價券活動；高雄市區監理所與高雄區監理所共同出席兩家公司宣導活動，並於現場向民眾說明「TPASS二.○+」登錄方式及優惠措施。

廣告 廣告

民眾參與「登錄教學」活動並當場完成TPASS二.○+方案的電子票證或電子支付登錄成功者，即可獲贈一百元乘車折價券；此外，業者再持續加碼回饋，和欣客運於十二月一至十四日期間使用電子票證/支付搭乘所屬路線，於乘車後次日自動發送五十元折價券；統聯客運則於十二月一至十五日期間，使用電子票證/支付臨櫃購票，即加贈五十元折價券。超多回饋，讓您拿不完！

高雄市區監理所表示，民眾如有通勤返鄉遠行需求，可多多利用中長途國道客運；登錄方式、詳細回饋方案，可至交通部公路局網站公共運輸常客優惠專區查詢。