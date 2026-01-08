TPBL中信特攻謝亞軒、馬可包辦12月兩大獎項

記者張翔程／臺北報導

臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽12月賽程已結束，新北中信特攻在歲末階段展現穩定戰力，聯盟今（8）日公布12月個人獎項，特攻本土後場核心謝亞軒獲選12月MVP，洋將中鋒馬可則拿下12月最佳外援，兩人12月全勤出賽，攜手率隊打出5勝1敗的亮眼成績，成為球隊衝刺戰績的重要關鍵。

謝亞軒在12月場均繳出12.3分、6助攻、5.5籃板、2抄截的全能成績單，效率值16為本土球員最高，在攻守端都持續展現影響力，不僅有4場比賽得分上雙，助攻數據隨賽程推進穩定攀升，多場關鍵戰役透過場上判斷與防守壓迫，成功為球隊創造轉換機會，讓特攻在比賽後段始終保持競爭力。

洋將馬可12月場均貢獻28.3分、15.8籃板、4.7助攻、1.7抄截，繳出驚人的效率值37.8，高居全聯盟第1，禁區攻防端都展現無可取代的存在感，12月締造連續6場雙十數據的穩定輸出，其中最具代表性的比賽出現在12月28日，單場轟下33分、19 籃板、9助攻的準大三元成績，徹底主宰比賽節奏，成為特攻取勝的最大關鍵。

新北中信特攻謝亞軒獲選12月MVP。（TPBL提供）

新北中信特攻馬可拿下12月最佳外援。（TPBL提供）