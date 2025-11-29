TPBL公布單月獎項 高錦瑋、克羅馬包辦MVP、最佳外援

記者張翔程／臺北報導

臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（30）公布10、11月的單月獎項，桃園台啤永豐雲豹在開季打出強勢內容，不僅戰績亮眼，2位核心球員更包辦單月獎項，高錦瑋獲選10、11月MVP，克羅馬拿下最佳外援，成為本季首對「同隊雙獎」組合。

10至11月期間，高錦瑋以14分、4.7助攻、2.9籃板、1.6抄截的全能表現，繳出效率值15.4，寫下本土球員最高，成為雲豹後場的穩定心臟，不僅控場能力明顯提升，在外線、突破與防守端都交出成熟表現，票選部分以44.4% 的最高得票率，甩開勁敵李愷諺（23.3%）與高國豪（20.2%），榮獲10、11 月MVP。

最佳外援部分由克羅馬收下，10、11月以24.4分、7.9籃板、7助攻、3.3 抄截的全方位火力，繳出效率值29居全聯盟第1，無論進攻破壞力、組織串聯能力或防守破壞力都屬聯盟頂尖，票選方面以45.6%得票率，領先德魯（27.8%），最終獲選10、11月最佳外援。

高錦瑋獲選10、11月MVP。（TPBL提供）

克羅馬拿下10、11月最佳外援。（TPBL提供）