TPBL戰報 中信特攻隊飛馬馬驚險搶勝 阿巴西首要目標不是MVP
阿巴西是中信特攻隊首席戰將，今天上場時間多達42分鐘以上，居兩隊球員之冠，也是帶領中信特攻隊率先攀登TPBL勝場第一的主力。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】在阿巴西穩定的單場20分挹注下，中信特攻隊的飛馬馬歐洲三洋將聯手摘取60分、25個籃板球，幫助中信特攻隊以99比91取勝踢館的夢想家隊，率先取得TPBL聯盟的第3勝，戰績獨占鰲頭，被視為年度MVP大熱門的阿巴西說，本季重返中信特攻隊的首要目標是幫助球隊再奪總冠軍，MVP個人獎沒有總冠軍來得重要。
充斥濃濃東歐風格的中信特攻隊，已經陸續收拾了國王、戰神、夢想家，只有在6天前輸給雲豹隊，被視為本季TPBL最近步球隊，阿巴西離開日本重返老東家後，也逐漸拾回舊日風光，今天登場時間42分鐘40秒，還有7籃板、5助攻、3抄截的全能表現，每一樣數據都是本季最佳，被看好是最能在例行賽階段問鼎MVP的本土射手，不過，阿巴西很明確表示，球隊贏得總冠軍比任何個人獎都重要。
阿巴西的弟弟阿比伯 （Al Habib）最近被PLG王者球隊璞園領航猿隊納為練習生，身高189公分的阿巴西已經是中華隊主力國手和職籃頂級本土戰將，他對190公分高的弟弟阿比伯只有八個字相贈：努力訓練，保持正向。
夢想家隊本季戰績不佳，目前已吞下5敗，僅僅取勝海神隊一場，勝率為史上最低的20%，不過本土新銳射手馬建豪已經重返球場，今天登場22分鐘摘下12分，和老前輩蔣淯安(17分4板)是本土得分上雙的兩戰將，蔣淯安預估在進入下半季之前，球隊可以重返昔日球隊的高張力，但前提是每一場比賽都要細細修正缺失。
蔣淯安(右)雖然已經是34歲老將，但今天出賽34分鐘摘下17分，雙創本季新高。 (潘安彥攝影)
其他人也在看
台巴交流再升溫 巴西代表處舉辦留台校友年度活動
（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）駐巴西代表處於10月29日中午於首都知名餐廳Nativas舉辦「留台校友會及國合之友會年度活動」，吸引政商學界及媒體等各界人士踴躍參與，與會人數逾60人，場面熱絡。中央社 ・ 20 小時前
TPBL》洛夫頓最後關頭連進4球 戰神擋住海神反撲保勝
儘管前3節表現相當低迷，台北台新戰神洋將洛夫頓仍在1日末節及時找回手感，不僅關鍵時刻連續投進4球，單節更有11分進帳，搭配雷蒙恩18分、14籃板、6助攻與5抄截，戰神最後以110比105擊退地主高雄全家海神，也讓海神吞下3連敗。中時新聞網 ・ 12 小時前
TPBL》高雄海神末節關鍵失誤吞3連敗 詹姆斯27分無力救主
高雄全家海神職業籃球隊1日主場迎來開幕戰五連戰的第4場，對手為臺北台新戰神隊。儘管海神隊攻勢全面，共6人得分達雙位數，多次反超比分，卻在第四節讀秒階段連續關鍵失誤，最終以105比110飲恨，吞下三連敗。TSNA ・ 10 小時前
東超》從南韓到蒙古的路好漫長！國王體力耗盡不敵烏蘭巴托野馬無緣2連勝
前一天從凌晨就開始奔波，直到晚間9點才抵達蒙古飯店的新北國王，體力也明顯受到影響，今天在東超小組賽第3戰對上烏蘭巴托野馬，即使桑尼攻下24分，但守不住對手的火力，最終以76：90敗下陣來。國王在週四晚間對上南韓KBL昌原LG獵隼以90：78收下本季東超首勝，但他們沒有太多休息時間，隔天清晨4點30分自由時報 ・ 10 小時前
第4屆籃球名人堂 8人入選 (圖)
台灣籃球名人堂協會1日舉行第4屆入堂慶典，包含男子球員洪濬哲（右4）、錢一飛，女子球員徐台榮（右2）、賴秀麗（右3），教練類古吉雄（左）、洪玲瑤（左2）及裁判類惠懷慶、林承謀共8人入選。中央社 ・ 9 小時前
東超》新北國王累了？遠征蒙古不敵烏蘭巴托野馬吞第2敗
東亞超級聯賽本周賽程接連征戰韓國水原、蒙古烏蘭巴托兩地的新北國王，1日面對烏蘭巴托野馬，全場命中率低到只有3成04，國王最後以76比90不敵地主野馬，苦吞預賽第2敗(1勝)，野馬則是拿下2連勝。中時新聞網 ・ 9 小時前
TPBL》3人得分破20！特攻主場轟垮夢想家搶下第3勝
靠著內馬拿下全場最高29分，阿巴西、馬可也各有20分進帳，新北中信特攻1日在新莊體育館主場以99比91擊敗福爾摩沙夢想家，搶下本季第3勝(1敗)，夢想家則是吞下本季第4敗(1勝)，戰績持續墊底。中時新聞網 ・ 9 小時前
籃球名人堂》四屆名人共聚一堂 洪濬哲勉勵年輕球員努力就有收獲
台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」，於1日在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場，包括洪濬哲、洪玲瑤、賴秀麗、古吉雄、徐台榮等本屆名人跟前三屆入堂名人老友共聚一堂。中時新聞網 ・ 9 小時前
TPBL》內馬轟29分寫來台新高 特攻主場賞夢想家第四敗
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26賽季第13場例行賽今（1）日在新莊體育館登場，新北中信特攻持續坐鎮主場迎戰福爾摩沙夢想家。主力內馬（Nemanja Radovic）火力全開，砍下個人生涯新高的29分，率領特攻一路領先，雖然夢想家多次追近比分，但特攻關鍵時刻穩住陣腳，最終以99比91獲勝，成功守護主場。TSNA ・ 7 小時前
企排》衛冕軍臺北鯨華力挫爭冠老對手台電 教頭：勝利源於想更好
企業21甲級男女排球聯賽今日於成功大學體育館開幕，上季女子組總冠軍賽3場都打滿5局臺北鯨華、高雄台電再次交鋒，衛冕軍臺北鯨華以25比23、25比21、20比25、25比15，局數3比1全取3分，首輪過後就站上榜首。執行教練鄧衍敏說：「以勝利開始賽季很重要，雖然我們上季是冠軍，但每個人都還想更進步、更好。」TSNA ・ 9 小時前
TPBL阿巴西貢獻全能數據 率特攻退夢想家捍衛主場
（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻，今天靠著阿巴西攻下20分、7籃板、5助攻的全能數據，搭配洋將內馬拿到全場最高29分，終場以99比91擊敗福爾摩沙夢想家。中央社 ・ 8 小時前
日職／林家正參與火腿秋訓獲關注 日媒：他的目標是加入日職
林家正現身日本職棒火腿隊秋訓營吸引關注視線，日本媒體報導，林家正的目標是在日本職棒打球，因此決定參加這次秋訓營。 台灣球迷今天在火腿秋訓營畫面中注意到一張熟面孔，正是28歲台灣捕手林家正，「北海...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
TPVL》臺中連莊萬聖節主場逆轉奪勝 開季八連勝穩坐龍頭
臺中連莊今（1日）在主場國立臺灣體育運動大學進行 TPVL 職業排球聯賽主場賽事，下午三點迎戰首次來訪的臺北伊斯特。臺中連莊身穿萬聖節主題「暗夜黑」球衣登場，首局雖落後，隨即急起直追，最終以 3-1（26-28、27-25、25-17、25-21）逆轉獲勝，持續以全勝之姿穩坐聯盟龍頭。TSNA ・ 9 小時前
MLB》跟金慧成賽跑慘摔 Roberts：很顯然我沒在思考
洛杉磯道奇總教練Dave Roberts昨天在球隊練球時與金慧成賽跑，結果跑到一半臉部著地跌倒的影片，在社群網站上廣為流傳，這件事也成為今天輸球就淘汰的道奇賽前記者會上的焦點。TSNA ・ 21 小時前
監委：國防部文職任用未達1/3規定、長官愛用服從高違法也不敢反對的軍人
[Newtalk新聞] 針對國防部未依法任用1/3文職人員，監委蕭自佑、高涌誠提出調查報告表示，原因包括主官愛用服從性高軍人，升遷時也以軍人優先考量；另外，同樣性質工作，軍職薪水高過文職人員1萬5千元或差距達3萬3,320元，但文職人員卻得如軍人「24小時」待命，造成薪資無誘因，影響文職人員留任。 國防部組織法第11條明定「本部各職稱之官等（階）職等及員額，另以編制表定之；其中文職人員之任用，不得少於預算員額三分之一」，但監委認為，近10年來國防部文職人員似未達到法定員額最低要求，究實情為何？另國防法與國防部組織法施行迄今已20餘年，該部對於「文人領軍」政策目標之落實情形及後續精進方向為何？都有查明釐清之必要案。 報告指出，我國自91年3月1日國防二法施行後，國防體制邁入「軍政、軍令一元化」時代，並以達成「文人領軍」為目標，因此於國防部組織法明定「文職人員之任用，不得少於預算員額三分之一」，期引進一定比例之文職人員參與國防事務，以提升國防決策品質。 而國防部多年來雖於官方文書以「文職預算員額/整體軍文職預算員額」之比例達三分之一，宣稱其任用文職符合「三分之一文職條款」規定，然實際上卻以新頭殼 ・ 1 天前
竹縣寶山鄉油田村八股路延管工程說明會圓滿 全力協調明年農曆年前供水
記者彭新茹／新竹報導 竹縣寶山鄉油田村八股路幾十年來無自來水可飲用，寶…中華日報 ・ 1 天前
NBA／知名節目成員稱里夫斯是「新林書豪」引美國網友熱議
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，林書豪意外形成話題，因為知名節目《Inside the NBA》成員史密斯（Kenny Smith），將里夫斯拿來和「林來瘋...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBr...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA／吉迪準大三元退尼克 公牛創後喬丹時代首次開季5連勝
本賽季開季靠著凶猛團隊火力收下4連勝的公牛隊，今天迎戰東區強權尼克隊再度打出精彩一戰，在休賽季續簽4年1億美元合約的吉迪（Josh Giddey）單場進帳32分、10籃板、9助攻「準大三元」以及...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
AD左小腿拉傷 獨行俠宣布列入每日觀察
達拉斯獨行俠球星Anthony Davis因左小腿輕度拉傷，球團今（1日）確認他將至少缺席接下來兩場緯來體育台 ・ 19 小時前