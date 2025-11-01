TPBL戰報 中信特攻隊飛馬馬驚險搶勝 阿巴西首要目標不是MVP

中信特攻隊今年球季氣勢如虹，率先搶下TPBL第三勝，啦啦隊美女維妮也眉開眼笑，為勝利歡呼。 (潘安彥攝影)

阿巴西是中信特攻隊首席戰將，今天上場時間多達42分鐘以上，居兩隊球員之冠，也是帶領中信特攻隊率先攀登TPBL勝場第一的主力。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】在阿巴西穩定的單場20分挹注下，中信特攻隊的飛馬馬歐洲三洋將聯手摘取60分、25個籃板球，幫助中信特攻隊以99比91取勝踢館的夢想家隊，率先取得TPBL聯盟的第3勝，戰績獨占鰲頭，被視為年度MVP大熱門的阿巴西說，本季重返中信特攻隊的首要目標是幫助球隊再奪總冠軍，MVP個人獎沒有總冠軍來得重要。

充斥濃濃東歐風格的中信特攻隊，已經陸續收拾了國王、戰神、夢想家，只有在6天前輸給雲豹隊，被視為本季TPBL最近步球隊，阿巴西離開日本重返老東家後，也逐漸拾回舊日風光，今天登場時間42分鐘40秒，還有7籃板、5助攻、3抄截的全能表現，每一樣數據都是本季最佳，被看好是最能在例行賽階段問鼎MVP的本土射手，不過，阿巴西很明確表示，球隊贏得總冠軍比任何個人獎都重要。

阿巴西的弟弟阿比伯 （Al Habib）最近被PLG王者球隊璞園領航猿隊納為練習生，身高189公分的阿巴西已經是中華隊主力國手和職籃頂級本土戰將，他對190公分高的弟弟阿比伯只有八個字相贈：努力訓練，保持正向。

夢想家隊本季戰績不佳，目前已吞下5敗，僅僅取勝海神隊一場，勝率為史上最低的20%，不過本土新銳射手馬建豪已經重返球場，今天登場22分鐘摘下12分，和老前輩蔣淯安(17分4板)是本土得分上雙的兩戰將，蔣淯安預估在進入下半季之前，球隊可以重返昔日球隊的高張力，但前提是每一場比賽都要細細修正缺失。

蔣淯安(右)雖然已經是34歲老將，但今天出賽34分鐘摘下17分，雙創本季新高。 (潘安彥攝影)

