TPBL球員高國豪3兄弟互毆官司 12/10宣判
（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅球員高國豪，去年底在宜蘭蘇澳某家餐廳與2名哥哥互毆，3人互告傷害。宜蘭地方法院已審理終結，預定10日宣判。
據了解，高國豪3兄弟於去年12月在蘇澳某家餐廳發生衝突，3人原本在店內互毆，業者大聲喝斥「要打去外面打，不能妨礙其他客人用餐」。3人之後轉往店外繼續鬥毆。
事發後，3兄弟互控傷害，進入司法程序，但在調解過程中無法達成和解，宜蘭地方檢察署在今年9月將3人起訴，經宜蘭地方法院審理後終結，預定10日宣判。（編輯：方沛清）1141202
