TPBL球員高國豪3兄弟互毆官司 12/10宣判

社會中心／綜合報導夜店大亨夏天倫，上週出面指控，前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，沒想到昨天晚上，夏天倫與女友，驚傳遭兩名黑衣人攻擊，夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，兇手疑似針對他而來，夏天倫深夜發文強調，沒影射誰是背後主謀，還說自己為朋友擋了一刀，而其中一名黑衣人，案發後主動投案。一名黑衣人，迅速從地下停車場，跑了出來，身影就這麼消失在巷子裡，幾分鐘前，他涉嫌和同夥就在停車場裡，砍傷夜店大亨夏天倫，陪伴在旁的女友，同樣遭到辣椒水攻擊。躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的瘀青，對方持刀朝左頸攻擊，夏天倫本能反應伸出左手抵擋，出現十五公分的刀傷，明顯針對他而來，質疑根本是殺人未遂。夜店大亨夏天倫表示「我沒有任何的，我在生意上沒有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時候眼睛看得不是很清楚，所以（不知道）用棒子還是刀（攻擊）。」夏天倫委任律師余韋德表示「（會不會覺得說），（是因為你才開完記者會），這個部分我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測。」黑衣人攻擊完後快閃 隨後又重回案發地向警方投案（圖／民視新聞）上周夏天倫，才出面控訴名媛前妻，取走紅包和撫恤金，短短幾天後，隨即遭人攻擊，引發聯想，夏天倫深夜發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天是誰指使的，只要針對家人、親友，他都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。民視記者黃國誠表示「運動完的夏天倫，準備從這個停車場駕車離開，卻遭兩名男子無端攻擊，而案發後其中一名黑衣人，還重回現場主動向警方投案，但對於案情卻是避重就輕。」目擊民眾（變音處理）表示「（黑衣人）四點半進來的，那一對（情侶）四點初，（他是比他們早進來），（黑衣人）比他們早進來，（到真的動手是）兩個小時以後。」林姓嫌犯主動投案 對案情卻是避重就輕（圖／民視新聞）案發停車場地板和牆壁，還留有辣椒水乾掉後的水印，事發就在台北民生東路三段一處停車場，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，埋伏在旁的兩名黑衣人，不但狂噴辣椒水，還拿出刀棍攻擊，夏天倫左手臂被砍傷，女友則遭辣椒水波及。松山分局偵查隊隊長許文鋒表示「研判本案為預謀犯案，經由刑事偵查作為，釐清犯案動機及釐清幕後，有無教唆共犯。」記者vs.嫌犯「預謀的嗎。」林姓嫌犯案發後主動到案，但對於案情細節不願多談，另一名同夥尚未到案，究竟犯案動機為何？背後疑點重重。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

