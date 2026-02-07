TPBL職籃爆出洋將史東「落跑」 臺北台新戰神球團緊急發聲

TPBL職籃臺北台新戰神的洋將史東（Diamond Stone，身穿白球衣者）傳出未解約就擅自離隊，球團發聲將採取必要之法律途徑。（圖／翻攝自Instagram／taipei_mars_official）

TPBL職籃賽事如火如荼進行中，但今（7）日驚傳臺北台新戰神的洋將史東（Diamond Stone）未解約就擅自離隊，已轉戰蒙古職籃出賽，引發球迷們熱烈討論。對此，戰神球團緊急發表聲明證實，稱史東行為嚴重違反合約與球隊紀律，將採取必要之法律途徑，同時強調球團重視職業態度，任何違反規範和影響團隊運作的行為，都將嚴正以對，絕不寬貸。

臺北台新戰神的洋將史東在台灣籃壇發展多年，曾先後效力於台啤英熊、台中太陽等職籃球隊，在TPBL本季中段加盟戰神，雖然才出賽8場，但平均繳出15.1分、6.6籃板，成為該隊主力之一。豈料，本季賽事還沒結束，史東在尚未與球團解約的狀況下，直接離隊前往蒙古，加盟當地職籃並出賽。

戰神球團今日下午發聲，嚴厲譴責史東未解約就擅自離隊的行為已嚴重違反合約與球隊紀律，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，同時會向國際籃球總會提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

球團也強調他們重視團隊紀律、合約精神與職業態度，因此任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。另外，戰神總經理林祐廷在晚間戰神主場球賽開打前，也強調史東還未與球團解約，並坦言史東有提出希望離隊，而他們並未答應；但史東卻直接缺席團隊練習，練習日隔天史東宿舍內的行李都不見，直到有人看到他出現在蒙古，才知道他已經跑了。

