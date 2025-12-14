TPBL邀氣象主播王淑麗開球 幽默預測主場「三分雨」

記者謝承宏／綜合報導

臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（14）日在新莊體育館主場迎戰新北國王，賽前特別邀請東森新聞氣象主播王淑麗擔任開球嘉賓。王淑麗以氣象播報專業結合現場互動，幽默預測主場將迎來「三分雨」，並號召球迷為球員加油打氣，盼助球隊拿下主場勝利。

王淑麗長年因工作走訪各地，曾體驗登玉山、搭乘熱氣球等多元活動，此次則是首度進入籃球場開球，實地感受中信特攻主場全新升級的「衝電樂園」、拍貼機及聖誕植栽手作教室等周邊活動，對球場結合賽事與多元體驗的規劃留下深刻印象。

王淑麗致詞時表示，東森幼幼慈善基金會每年替兒童早療機構募款，還有關懷弱勢單親家庭、偏鄉孩童教育、校園急難救助等，謝謝中信特攻上個月邀請南投地利國小及基隆建德國小觀賽，希望號召大家一起做公益，為社會注入更多暖流。

延續關懷兒少的公益理念，新北中信特攻今日再度攜手東森幼幼慈善基金會，邀請基隆市明德國中體育班空氣槍校隊進場觀摩賽事。賽前，王淑麗與球團行銷長陳明宜、明德國中校長徐仁斌及師生合影互動，氣氛熱絡。

新北中信特攻籃球隊成立以來，秉持「團隊合作、無所畏懼、使命必達」的精神，持續以球場上的拼戰表現吸引年輕族群關注，並結合賽事平台推廣反毒理念，深化體育與社會責任的連結。

中信特攻攜手東森幼幼慈善基金會，邀請東森氣象主播王淑麗（圖中）、基隆明德國中校長徐仁斌（右一）和同學進場為中信特攻加油。（中信特攻籃球隊提供）

東森氣象主播王淑麗為賽事開球。（中信特攻籃球隊提供）

