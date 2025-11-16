TPBL雲豹6連勝 林信寬期望再隨雲豹品嘗總冠軍滋味
雲豹隊高錦瑋(左)、王皓吉在攻守兩端都有出色表現。 (魏冠中攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）今天率雲豹隊到台北踢館，順利以112比102輕取台北戰神隊，本季在TPBL維持全勝紀錄，目前戰績六連勝，本土小將林信寬賽後說，前年他第一次穿雲豹隊球衣就有過6連勝紀錄，當季雲豹首嘗t1聯盟總冠軍滋味，希望本季再重溫總冠軍。
羅德爾是雲豹隊第8代總教練，也是雲豹隊史上第一位德國教頭，他以極為保守姿態評價目前的全勝戰績，認為連勝過程主要是拜賽程安排之賜，有好幾場勝利是來自對手打背靠背比賽，像是戰神隊昨天才拿下一場硬仗(擊敗上季總冠軍國王隊)，今天緊接著出戰以逸待勞的雲豹隊，兩隊團隊籃板球是59比36，雲豹足足領先23球，最終以10分之多贏球很合理，下星期三開始，雲豹隊將在5天內連戰海神、國王、特攻隊，是第一次在單周之內出賽3場，能否繼續維持全勝才是真正挑戰。
目前雲豹隊兵多將廣，最佳洋將克羅馬全場20投10中，命中率高達50%，罰球10次摘9分，進帳9籃板9助攻3抄截，獨摘全場最高的29分，另有林信寬、王皓吉各奪14分，洋將迪亞洛22板14分、麥卡洛9分7板，加上3本土後衛高錦瑋9分6助攻、曹薰襄7分4助攻、徐宏瑋3分1板，在區域防守第一線都立下大功，莊博元和董永全等新秀小江也有稱職表現，雲豹隊第一節開局就攻守順暢，單節拿下33比17，奠定比賽勝利基調。
戰神隊洋將洛夫頓仍有出色表現，有21分6助攻3籃板，但在雲豹區域聯防下，命中率下降到41%，三分球投進5球(38.5%)，另一洋將基德23分7板、奇曼加17分17板，可惜本土球員只有黃聰翰13分(3個三分球)，是唯一得分上雙的本土球員，所以一路被壓著打，無力翻身。
雲豹隊6連勝，德國籍總教練羅德爾(左)人高馬大，被看好是年度教練獎候選人。 (魏冠中攝影)
其他人也在看
吳沛儀獲WBO太平洋頭銜戰冠軍腰帶 闖進世界前10
（中央社記者黎建忠台北16日電）台灣女子職業拳擊好手吳沛儀昨天在越南擊敗澳洲勁敵麥考連，如願收下WBO Pacific Title（太平洋頭銜戰）的冠軍腰帶後，世界排名也擠進前10，並在今天風光返台。中央社 ・ 8 小時前
撞球／真。兄弟鬩牆！甜蜜復仇哥哥柯秉逸、柯秉中CTPBA第四站摘冠
2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰複製第二站「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼，第二站時是哥哥柯秉逸力退弟弟柯秉中摘冠，這次結局反轉由弟弟克服逆境以11：7逆轉，賽後柯秉中笑說：「落後其實沒壓力，反正冠軍都是自家人」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳沛儀擊敗澳洲勁敵 奪WBO太平洋頭銜 (圖)
台灣女子職業拳擊好手吳沛儀（前左）15日成功擊敗澳洲勁敵，奪得WBO Pacific Title的冠軍腰帶，也讓自己的世界排名闖進前10。中央社 ・ 8 小時前
吳沛儀奪WBO太平洋頭銜 開心返台 (圖)
台灣女子職業拳擊好手吳沛儀（前中）15日如願收下WBO Pacific Title的冠軍腰帶，16日風光返台。中央社 ・ 8 小時前
「五人戰隊」終於開胡 Taipei Sonics揪團目標金華大隊
記者陳建興／台北報導 由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟16日在和平國小暖身球場進…中華日報 ・ 8 小時前
UBA》吳志鍇打替補反而創下最高32分 政大下半場擺脫黎明威脅開季3連勝
3年來再打替補的吳志鍇，反而創下個人在UBA單場最高的32分，政治大學展現陣容深度，下半場擺脫黎明學緯來體育台 ・ 9 小時前
UBA》臺大忘了昨天慘敗走自己的路 雖吞3連敗但只輸臺師33分
忘了昨天慘敗，臺灣大學繼續走自己的路，今天面對傳統名校臺灣師大，全場都保持競爭力，最後雖然還是以73緯來體育台 ・ 9 小時前
冬盟》今年首度投滿5局 陳宏宇想證明自己能先發
亞洲冬季棒球聯盟今上演「中職內戰」，台灣海洋隊「台鋼潛水艇」陳宇宏先發繳出5局好投，技壓中信兄弟第1指名余謙，打線給予龐大火力支援，前5局就猛灌11分，全場合計敲出16支安打，率領台灣海洋隊以15：1擊敗山林隊，勇奪本屆冬盟第1勝。隊友局局狂轟猛炸，休息間隔拉超長，台灣海洋隊先發投手陳宇宏卻穩健出擊自由時報 ・ 7 小時前
TPBL雲豹交手戰神 王皓吉頻飆外線 (圖)
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）16日晚間例行賽由台北台新戰神隊與桃園台啤永豐雲豹隊交手，雲豹王皓吉（右）3分外線發威，全場攻下14分助隊獲勝。中央社 ・ 10 小時前
TPBL》全場苦追要逆轉總差一步 戰神主帥許皓程點出問題
台北台新戰神今在主場迎戰台啤雲豹，首節打完以17：33落後，雖然多次有機會縮小差距，但就是無力超車。對於球隊狀況，總教練許皓程認為，這是球隊逐漸成熟的過程，他認為球員需要有更好出手選擇。戰神今天首節狀況不理想，被對手打出33：17攻勢，雖然曾追到個位數，卻無力逆轉戰局，最後以102：112吞敗。對於自由時報 ・ 10 小時前
日韓交流賽終結者大勢關門失敗 日本對韓11連勝中止
「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽與今（16日）舉行第二戰，日本隊於九局下半的最後關頭遭到韓國隊陽春砲追平，最終雙方7：7握手言和。這場平局也讓日本隊在日韓對戰中的11連勝紀錄戛然而止。鏡報 ・ 7 小時前
U19籃球聯盟》Taipei Sonics「五虎將」硬拚 奪開季首勝
U19籃球聯盟16日在和平國小暖身球場進行U15第1組賽事，Taipei Sonics隊雖然只有「五虎將」，仍以44比32擊敗中和國中，開季3連敗後終於開胡。中時新聞網 ・ 6 小時前
冬盟》兄弟新1指蔡琞傑付鉅額學費 彭政閔有話要說
中信兄弟今年選秀的第一指名蔡琞傑今天在亞洲冬季棒球聯盟付出巨大的學費，不僅2度跑壘出狀況，守備還有2次瑕疵和失誤，包括9局上移防左外野的高飛球漏接奉送分數，台灣山林隊總教練彭政閔希望他從中吸取經驗，趕快調整好心情去面對下一場比賽。18歲的蔡琞傑帶著兄弟第1指名的光環首度參戰冬季聯盟，今天首度先發二棒自由時報 ・ 8 小時前
TPBL》開季六連勝成唯一不敗之師 雲豹主帥羅德爾認考驗下週才開始
開季維持不敗的台啤永豐雲豹，今天(16日)作客臺北台新戰神主場，雲豹靠著「蔣公」克羅馬(Lasann緯來體育台 ・ 10 小時前
台灣率先體驗新功能！ChatGPT推群組聊天 一起出謀劃策就靠它
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導OpenAI近日宣布旗下ChatGPT將推出新的群組聊天功能，讓用戶可以更便於協作，只要登入ChatGPT使用Free、Go和Plus都可以享有...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
TPBL》持續不敗 桃園台啤永豐雲豹開季6連勝
臺北台新戰神今天主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，雲豹今天持續強勢，第一節就打了33比17的攻勢，奠定勝基，最終以112比102寫下開季6連勝，持續不敗，在戰績榜上領先。TSNA ・ 10 小時前
TPBL克羅馬29分、9助攻 雲豹宰戰神開季6連勝
（中央社記者黎建忠台北16日電）暫居TPBL龍頭寶座的雲豹今天到戰神主場踢館，靠著全隊超過53%的投籃命中率，以及克羅馬繳出29分、9助攻、9籃板的全面數據，以112比102拿下開季6連勝，本季未嘗敗績。中央社 ・ 10 小時前
TPBL》不顧受傷風險也要封阻克羅馬！小台：要保護自己的主場
前役在主場成功擊敗衛冕軍新北國王的臺北台新戰神，今天(16日)持續迎戰本季唯一不敗之師台啤永豐雲豹，緯來體育台 ・ 5 小時前
TPBL／雲豹投三分球送球迷吃龍蝦！還可加碼抽帝王蟹 「豹吃海鮮」登場
台啤永豐雲豹11月19日晚間在主場桃園巨蛋交手高雄全家海神，本次主場賽事特別攜手桃園知名海鮮餐廳「河馬水產」，推出「豹吃海鮮」主題日，期盼最相挺的球迷頑張應援搭配最澎湃的海味驚喜，打造豹有感的主場氛圍，邀請桃園球迷一同進場體驗最海的賽事饗宴！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
TPBL》雲豹6連勝主帥歸功於賽程有利 林信寬喊話要破隊史紀錄
台啤雲豹今作客台北台新戰神，以112：102收下6連勝追平隊史紀錄。今天繳出本土最高14分的林信寬表示，球隊上次有這麼長連勝已經是奪冠的賽季，而當時紀錄就是6連勝，他也期待能打破紀錄。雲豹上季在季後挑戰賽不敵戰神，無緣季後賽，但這季在外界不看好情況下連戰皆捷站上龍頭。今天面對戰神，雲豹開局打出33：自由時報 ・ 10 小時前