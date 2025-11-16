TPBL雲豹6連勝 林信寬期望再隨雲豹品嘗總冠軍滋味

雲豹隊洋將克羅馬摘下29分，外帶9籃板9助攻，輕鬆帶領雲豹拿下6連勝佳績。 (魏冠中攝影)

雲豹隊高錦瑋(左)、王皓吉在攻守兩端都有出色表現。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）今天率雲豹隊到台北踢館，順利以112比102輕取台北戰神隊，本季在TPBL維持全勝紀錄，目前戰績六連勝，本土小將林信寬賽後說，前年他第一次穿雲豹隊球衣就有過6連勝紀錄，當季雲豹首嘗t1聯盟總冠軍滋味，希望本季再重溫總冠軍。

羅德爾是雲豹隊第8代總教練，也是雲豹隊史上第一位德國教頭，他以極為保守姿態評價目前的全勝戰績，認為連勝過程主要是拜賽程安排之賜，有好幾場勝利是來自對手打背靠背比賽，像是戰神隊昨天才拿下一場硬仗(擊敗上季總冠軍國王隊)，今天緊接著出戰以逸待勞的雲豹隊，兩隊團隊籃板球是59比36，雲豹足足領先23球，最終以10分之多贏球很合理，下星期三開始，雲豹隊將在5天內連戰海神、國王、特攻隊，是第一次在單周之內出賽3場，能否繼續維持全勝才是真正挑戰。

目前雲豹隊兵多將廣，最佳洋將克羅馬全場20投10中，命中率高達50%，罰球10次摘9分，進帳9籃板9助攻3抄截，獨摘全場最高的29分，另有林信寬、王皓吉各奪14分，洋將迪亞洛22板14分、麥卡洛9分7板，加上3本土後衛高錦瑋9分6助攻、曹薰襄7分4助攻、徐宏瑋3分1板，在區域防守第一線都立下大功，莊博元和董永全等新秀小江也有稱職表現，雲豹隊第一節開局就攻守順暢，單節拿下33比17，奠定比賽勝利基調。

戰神隊洋將洛夫頓仍有出色表現，有21分6助攻3籃板，但在雲豹區域聯防下，命中率下降到41%，三分球投進5球(38.5%)，另一洋將基德23分7板、奇曼加17分17板，可惜本土球員只有黃聰翰13分(3個三分球)，是唯一得分上雙的本土球員，所以一路被壓著打，無力翻身。

雲豹隊6連勝，德國籍總教練羅德爾(左)人高馬大，被看好是年度教練獎候選人。 (魏冠中攝影)

