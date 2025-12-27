TPBL／三上悠亞加入啦啦隊！練舞飄仙氣被拍下 眼神變了電暈網：香香的
娛樂中心／施郁韻報導
日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入TPBL職籃Formosa Sexy啦啦隊，三上悠亞正緊鑼密鼓地訓練，球團也在社群公開她的練舞照片，眼神充滿自信。
三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響，她以日本偶像團體SKE48出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。
Formosa Sexy在官方IG發出照片，寫下「練習、練習、再練習！大家明天見」，照片中可見到三上悠亞認真練舞的模樣，長髮在舞動時隨風晃動，眼神十分專注。
網友紛紛留言直呼：「還是三上老師，最香」、「香香的練舞教室」、「悠亞加入了全台灣最好的啦啦隊」、「女孩們要保暖好」。
三上悠亞近日在媒體見面會上，開心表示非常期待與台灣的球迷再次見面。「去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」
