TPBL 三上悠亞加盟夢想家 傳遞歡樂

日本藝人三上悠亞23日正式以福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分與台灣媒體公開見面。 （中央社）

本報綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家23日宣布，日本女星三上悠亞正式加入所屬啦啦隊Formosa Sexy，選擇25號背號的三上悠亞表示，希望傳遞給大家更多歡樂笑容。

從日本偶像團體SKE48出道的三上悠亞，活躍於演藝圈與時尚領域，去年就曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，獲得球迷熱烈回響。

如今首度以正式成員加入啦啦隊，三上悠亞在媒體見面會表示，去年感受到球迷非常熱情歡迎，留下深刻印象，這次收到正式加盟邀請，就立刻決定要加入Formosa Sexy，並強調將全力扮演好應援角色，把活力帶給每1名進場觀眾，「真的非常開心獲得這個機會。」

三上悠亞選擇背號25號，她分享在日文裡面，2跟5的發音跟「Niko Niko」（微笑、開心的樣子）很像，「希望透過這個背號，能傳遞給大家更多開心與歡樂的笑容。」