TPBL／三上悠亞助陣！夢想家擊敗戰神 滿場3000名觀眾入場

三上悠亞正式以職籃啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分於夢想家主場亮相。（圖／夢想家提供）





福爾摩沙夢想家今日（27）在臺中主場迎戰臺北台新戰神，現場湧入3,000名球迷滿場力挺。三上悠亞（Mikami Yua）正式以職籃啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分於夢想家主場亮相，以充滿活力的演出帶動全場應援氣氛。

賽事方面，夢想家全場展現高侵略性的團隊表現，終場以108：98擊退臺北台新戰神，目前戰績為 7 勝 7 敗。

首節雙方開局互有來往，夢想家進攻端持續施壓，打出一波9：0攻勢拉開比分，並把握對手失誤與空檔機會擴大領先。馬建豪首節外線2投2中，為球隊穩定輸出，帶領夢想家在第一節取得優勢。

廣告 廣告

次節夢想家延續進攻節奏，開節再度火力全開，霍爾曼與吳家駿接連取分，馬建豪也連續命中外線，團隊再拉出15：4的攻勢擴大比分。

霍爾曼隨後命中三分球，助夢想家一度將領先擴大至21分。不過戰神把握反擊機會合力追分，夢想家上半場結束仍以57：48保有領先。

易籃後，夢想家延續上半場的防守強度，持續在外圍施壓，迫使對手多次在時間壓力下勉強出手，並藉由防守帶動快攻與轉換節奏，一度將領先優勢穩穩維持在雙位數。

不過對手並未就此退縮，第三節後段成功限制夢想家外線出手並趁勢追分，將分差逼近至5分。關鍵時刻，盧冠良挺身而出命中重要外線，隨後團隊透過更強硬的身體對抗持續製造優勢。

決勝節，雙方對抗強度再升溫，夢想家讓戰神防守端犯規次數增加，團隊則把握罰球與回合掌控機會，穩定推進比分。

面對戰神末節加強壓迫、試圖追分，夢想家在外圍找到突破口，張宗憲外線手感火燙、接連命中關鍵投籃，帶動主場氣勢。即便戰神持續反撲，夢想家仍以穩健的回合處理與防守紀律守住勝果，終場以108：98拿下勝利。

夢想家此役共有6人得分達雙位數，霍爾曼(Aric Holman) 繳出22分20籃板7助攻4抄截、蔣淯安17分8助攻、張宗憲16分5籃板3助攻3抄截、馬建豪上半場投進4記三分15分3助攻、布依德 (Julian Boyd) 14 分 7 籃 2阻攻、高柏鎧 (Brandon Gilbeck) 12 分 6 籃板。

賽後記者會中，總教練簡浩表示：「布依德的加入帶給球隊非常正面的能量，不論在場上或場下，都讓團隊氣氛更加高昂。今天最開心的是，第三節後大家都有克服失誤的問題，回到團隊的球風，並把比分再次拉開。」

馬建豪則談到進攻端的表現：「其實就是照著我們的體系和戰術去跑，找到出手的機會，也會針對對手的空檔果斷出手。」

蔣淯安談到阿吉缺陣時表示：「阿吉缺陣確實能感受到場上的壓迫感，因此我更需要把節奏控制好，帶著團隊去打我們的體系。當比分被追近時，也希望能在比賽中即時修正失誤的問題。」

夢想家將於 12/28 下午 14:30對戰新北中信特攻。目前門票已全數售罄，感謝球迷熱情支持！期待大家再次進場應援，與夢想家一同守護主場連勝、延續勝利氣勢。

更多東森新聞報導

創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

中職／味全龍、軟銀鷹簽3年合作協議！推動台日職棒交流

WBC／日本隊首波名單曝光！大谷翔平領銜8強投 陣容超豪華

