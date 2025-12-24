TPBL／三上悠亞啦啦隊首秀！限量商品、拍照會資訊一次看

三上悠亞將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分於本季首次登場應援。（圖／夢想家提供）





福爾摩沙夢想家將於本週 (12/27、12/28 )，在臺中洲際迷你蛋主場先後迎戰臺北台新戰神與新北中信特攻。「最強外援」三上悠亞也將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分於本季首次登場應援。

兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題折扇、利口樂瑞士草本喉糖原味乙條或道地的偉特焦糖夾心鮮奶油糖乙包 、雪芙蘭高效舒緩修護潤膚乳液乙包以及統一UNI FIT 運動飲料乙瓶。

經典的場邊活動夢想突襲也潮流平台 AREA 02 合作，答對問題的球迷將有機會獲得 AREA 02 提供的知名品牌鞋款。

本周球團首次與眠豆腐（Sleepy Tofu）品牌合作，中場遊戲獲勝者，將可帶回由眠豆腐提供的「眠豆腐記憶工學枕」乙個；場邊用力應援也有機會獲得眠豆腐Tofu bar霜淇淋兌換券唷！

三上悠亞首次以正式啦啦隊員身分應援，夢想商店也將於本週主場推出三上悠亞限量商品，商品包含水洗／白 TEE、應援毛巾、香氛片、吸鐵燈箱及旋轉立牌等限量周邊，並且於 12/28 賽後舉行「三上悠亞拍照會」，活動相關辦法可至夢想家官方社群了解。

夢想家將於 12/27 14:30 對戰臺北台新戰神，12/28 同時段迎戰新北中信特攻。兩日主場門票現正進入最後倒數。

值此 2025 年歲末之際，夢想家誠摯邀請所有夢想家人們在今年尾聲一同到主場歡聚，感受賽事的熱情氛圍。歡迎球迷把握機會透過 ibon 售票系統購票進場，與夢想家並肩作戰、全力應援主場勝利。

