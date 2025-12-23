TPBL／三上悠亞客場也會亮相！最印象深刻球員是他

中華隊總教練曾豪駒。（圖／夢想家提供）





職籃TPBL福爾摩沙夢想家今（23）舉辦媒體見面會，三上悠亞正式以夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員身分亮相，這也是她加入球隊後，首度以正式身分面對台灣媒體。

夢想家球隊策略發展總監王信凱指出，三上悠亞去年曾以一日啦啦隊成員身分參與夢想家主場應援，當時獲得球迷正面回饋，球團後續也持續與其經紀團隊保持溝通。

他透露，三上悠亞相當敬業，此次來台前已積極準備，昨晚抵台後即與啦啦隊隊長梓梓一同進行練舞，希望隨著本季應援場次增加，能有更多機會展現自己。

王信凱也表示，三上悠亞正式加入後，球隊票房表現不錯，未來除了主場賽事，三上悠亞也有機會隨隊前往客場應援。他指出，球團也將安排不同舞蹈內容與服裝呈現，期盼透過她的加入，讓更多人看見夢想家。

談到再次回到夢想家，三上悠亞表示，非常感謝去年能以一日嘉賓身分來台應援，當時感受到球迷的支持，讓她留下深刻印象。她說，這次收到加入夢想家啦啦隊的邀請時感到相當開心，也希望能以更好的表現回饋球迷。

在媒體見面會上，三上悠亞也分享本季選擇25號作為背號的原因。她表示，在日本文化中，25這個數字有「開心、微笑」的意涵，希望透過這個背號，將歡樂帶給球迷。

她也強調，能成為夢想家啦啦隊一員感到十分榮幸，會盡全力做好應援工作，不辜負大家的期待。

被問及籃球相關話題時，三上悠亞笑說自己並不擅長運動，但平時仍會觀看比賽。她也提到，上次來台時認識夢想家球員馬建豪，對其留下深刻印象，認為他身高條件出色、球技也相當不錯。

三上悠亞強調，球場上的主角始終是球員，身為啦啦隊成員，她將在場邊全力應援，為選手與球迷營造最佳比賽氛圍。

