TPBL》三上悠亞當夢想家 周末應援

三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊，23日出席媒體見面會。（陳俊吉攝）

福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy「最強日援」三上悠亞正式加入，除了6場夢想家主場賽事會穿上6套不同的服裝應援，客場也可能驚喜現身。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響，夢想家策略發展總監王信凱透露，去年合作之後感受到球迷反應熱烈，球團持續和她的經紀人溝通，終於順利讓她正式加入，23日三上則在媒體見面會上回應：「去年擔任一日啦啦隊，大家的支持讓我非常有自信，正想有機會還要再來，一收到夢想家球團邀約正式加入的當下就很開心，就毫不猶豫地答應了，希望可以帶來更好的一面給大家。」

王信凱和Formosa Sexy隊長梓梓都對三上的敬業態度印象深刻，表示三上22日一抵台就風塵僕僕地前往練習室練到下午5點，梓梓也提到，所有應援動作和舞蹈都不容易，三上在日本就已經透過影片學習、記好動作，加入練習主要是和大家對動作，梓梓更分享三上貼心的舉動，「練習當天我有送三上見面禮，練習結束她遲遲沒離開，一問才知道原來她知道我重感冒沒聲音，請經紀人買龍角散給我。」

三上選擇25號作為背號，原因相當可愛，「日文2跟5的發音跟『niko niko』（微笑、開心的樣子）這個詞很像，希望透過這個背號，能傳染更多開心與歡樂的笑容給大家。」

三上在媒體見面會也秀了最近學的中文「糟糕」，甜軟嗓音融化現場媒體，至於想吃的美食，除了大家熟悉的火鍋，也想嚐嚐在日本很受歡迎的道地台灣麻辣燙，她並說身邊不少朋友看過她在台灣應援的影片，也想來台灣看職籃賽事，自己印象最深刻的夢想家球員是馬建豪，「因為他身材很高大、球技也不錯。」

三上悠亞目前確定會在今年12月27日、12月28日及明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日夢想家主場賽事應援，客場也可能驚喜現身應援，不過因為在日本還有工作，無法長期定居台灣，但來台頻率跟停留時間一定會更多、更長。