TPBL／三上悠亞魅力無法擋！夢想家本週主場2連戰門票完售
福爾摩沙夢想家上週結束客場之旅，本週（1/17-18）將回到臺中洲際迷你蛋，先後迎戰新北國王與桃園台啤永豐雲豹。
球團以 Formosa Sexy 為主軸，推出【夢の恋】主題週，女孩們將帶來特別演出，為球迷增添主場應援亮點，期待與大家再次相聚夢想主場，共同應援。
除此之外，現場也特別規劃限定活動，【夢の恋 搖搖樂】有機會帶走【夢の恋】女孩御守等限定好禮(數量有限，兌完為止)。
【夢の恋 心語傳遞】則可以讓球迷於現場書寫想對女孩說的話並投遞至夢想郵筒，將會把你的心意傳遞給女孩！
兩日賽後也將分別舉辦【夢の恋】 FS 賽後拍照會、簽名會，賽事當日現場於夢想商店單筆消費達指定門檻即有機會取得活動資格，1/17 賽後可與女孩全員一起大合照。
1/18 則可獲得官方指定簽名物-【夢の恋】FS 年曆進行簽名，兩日名額有限，敬請把握。詳細辦法與商品資訊，請至夢想家官方社群。
兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題折扇、聖沛黎洛低熱量氣泡水果飲乙瓶 ，一樓還有區域限定好禮-提提研面膜-提提研超級纖維系列乙片。
經典的場邊活動夢想突襲與潮流平台 AREA 02 合作，完成任務的球迷將有機會獲得 AREA 02 提供的知名品牌鞋款。
另外球迷透過大螢幕 QR Code填寫活動問券，將有機會獲得提提研外泌體賦活生物纖維面膜體驗組，場邊應援也有機會獲得眠豆腐Tofu bar霜淇淋兌換券唷！
因應活動主題，1/17、1/18 D-FANS 璀璨會員與女孩版會員，入場後憑實體會員卡，即可至夢想家服務處領取【夢の恋限定女孩應援扇】，一卡限領 2 支 ( 兩日擇一日領取 )，隨機發放不挑款。
夢想商店呼應主題，推出 Formosa Sexy【夢の恋】限定周邊，將主題視覺與應援元素融入商品設計，讓球迷把女孩們的可愛應援氛圍帶回家。
本次限定商品包含 FORMOSA SEXY 應援毛巾、法批、抱枕等周邊配件，無論是進場應援或日常穿搭、收藏都相當合適。
另外也推出兼具運動機能與俐落造型的 DREAMERS ATHLETIC 立領拉鍊運動長 TEE，提供球迷更多元的主場穿搭選擇。
夢想家將於 1/17 14:30 迎戰新北國王，1/18 同時段交手桃園台啤永豐雲豹，兩日主場門票已全數售罄。期待球迷進場與夢想家並肩作戰，點燃主場熱情，一起為球員吶喊加油！
