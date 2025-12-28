TPBL／三上悠亞魅力驚人！夢想家聯2天滿場 總業績破620萬

三上悠亞。（圖／TPBL提供）





福爾摩沙夢想家今（28）於臺中主場迎戰新北中信特攻，主場連兩日共吸引6,000人進場力挺，兩日總業績突破620萬，商品銷售約200萬元。

三上悠亞為主場注入熱情，加入Formosa Sexy應援陣容，以活力帶動全場氣氛，球迷也以滿場歡呼回應，讓洲際迷你蛋化身最熱烈的應援舞台。

賽後舉行的「三上悠亞拍照會」吸引大批球迷參與，現場互動熱絡、合影踴躍，為主場週末增添亮點。

賽事方面，全場對抗激烈，夢想家下半場展現拚勁與韌性，第四節在馬建豪與霍爾曼帶領下全力追分，無奈最終以 104：118 不敵新北中信特攻。

首節開賽夢想家迅速進入狀況，率先打出12：4的攻勢，並在首節剩下7分05秒時拉開比分。

暫停後夢想家延續防守壓迫，造成對手進攻受阻，回敬一波5：0攻勢，讓特工兩分鐘未能得分，在霍爾曼外線開火、盧冠良助攻布依德接續貢獻下持續擴大領先。

次節夢想家以4：2的小高潮延續攻勢，持續掌握比賽節奏。隨後雙方一度陷入失誤互換的拉鋸，夢想家則靠霍爾曼強勢爆扣提振士氣，穩住場上局面。上半場結束，夢想家以49：43保有領先進入中場休息。

易籃後，對手調整戰術並拉高防守強度，持續對夢想家施壓，迫使球隊出現多次失誤，也讓對手把握轉換與空檔機會反超比分。

場上節奏變化，雙方對抗強度升溫，抄截與身體碰撞頻繁，團隊犯規也陸續進入加罰狀態。

進入決勝節，夢想家延續高壓防守，張宗憲切入兩分打進並造成犯規，加罰命中完成「2+1」帶動追分氣勢，馬建豪上陣後也迅速命中外線，持續以攻守兩端施壓迫使對手進攻受阻。

在後段馬建豪手感火燙，單節8投5中、命中率達62.5%，成為追分關鍵火力點，霍爾曼同節亦貢獻10分，帶領團隊持續嘗試縮小差距。最終追分未果，夢想家以104：118不敵新北中信特攻。

夢想家此役共有5人得分達雙位數，霍爾曼（Aric Holman）繳出 29 分 11 籃板 5 助攻、馬建豪 20 分、高柏鎧（Brandon Gilbeck）貢獻 12 分 15 籃板 2 阻攻、蔣淯安 13 分 6 籃板 4 助攻、布依德（Julian Boyd）也有 10 分 4 籃板 4 抄截。

賽後記者會中，總教練簡浩表示：「第三節出現10次失誤仍是老問題，讓對手多次透過快攻輕鬆得分，這場比賽我們主要輸在失誤，以及對方反快攻的得分。」

蔣淯安則指出：「第三節我們沒有適時拆解對手防守、有效組織進攻，很多球都停留在弧頂與45度角，導致進攻受阻，這是我們接下來必須調整的地方。」

本週比賽期間，三上悠亞以Formosa Sexy成員身分正式投入應援，場邊以充滿活力的舞台表現帶動全場節奏，與球迷一同用最熱烈的聲浪為夢想家加油。

她也在活動環節中展現親和力，主動向觀眾致意並回應球迷支持，讓主場氛圍更加沸騰。賽後拍照會人潮踴躍，三上悠亞與球迷留下合影回憶，為主場賽事增添更多溫度與亮點。

夢想家接下來的賽事，01/04前往新北中信特攻作客，邀請所有球迷一同為夢想家搖旗吶喊，支持球隊再創佳績！

