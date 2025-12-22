TPBL／中信特攻再補強外援！前夢想家「貝奇」確定加盟

中信特攻宣佈與美國籍大前鋒「貝奇」簽約。（圖／中信特攻提供）





新北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今日（22日）宣佈與美國籍大前鋒「貝奇」（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達臺灣，預計明日投入特務軍團訓練，未來將披上2號黃衫戰袍。

31歲的前鋒貝奇，身高203公分、體重95公斤，職業生涯曾征戰美國及歐洲多國聯賽，累積豐富實戰經驗，去年來臺期間亦展現穩定得分火力與全能身手。

2025-2026賽季，貝奇轉戰克羅埃西亞聯賽（CRO-1）及亞得里亞海聯賽（ABA-1），整體表現穩定，外線投射能力依然出色。

廣告 廣告

中信特攻球團對貝奇寄予厚望，總經理劉志威表示：「期待貝奇憑藉成熟的賽事經驗與優異的外線投射能力，補強球隊鋒線進攻火力，不僅能增加外線攻擊選項，也有助於提升整體進攻流暢度與比賽節奏，為特攻注入即戰力！」

目前特攻外援戰力包含大前鋒－馬可（Marko Todorovic）、小前鋒－飛克（Viktor Gaddefors）、中鋒－內馬（Nemanja Radovic）及後衛－霸夫（Pavlin Ivanov），球團期待貝奇的加入，讓球隊以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。

貝奇也想跟球迷朋友說：「很開心可以回到台灣，也很感謝中信特攻球團給我這個機會，我很興奮可以加入陣容極具競爭力的球隊，我將盡我所能，替球隊拿下每一場勝利，邁向總冠軍！」

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

TPBL／北捷隨機殺人釀4死！國王、雲豹球員賽前默哀

MLB／想代表台灣打經典賽！費仔新東家曝光

2025臺北馬拉松 警方增派341名警力 2.8萬名跑者順利完賽

