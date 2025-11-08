TPBL／克雷格改披攻城獅戰袍初登場狂轟32分 新北國王苦吞4連敗
上季還在高雄全家海神效力的克雷格，8日生涯首度換披新竹御嵿攻城獅戰袍登場，就拿32分、6籃板、3助攻與5抄截的全能表現，帶領攻城獅狂拉尾盤以108比89痛宰地主新北國王，也送衛冕軍國王難堪4連敗。
攻城獅今天打完前3節，還以73比69小幅領先，卻到末節狂轟35分，且只讓國王拿下20分，場上勝負瞬間底定；除了克雷格，德魯也有26分，高國豪20分、10助攻的雙十數據相當精采，菜鳥狀元劉丞勳11分。
少了林書緯助陣的國王，則以傑登27分最高，尚迪15分、7籃板，李愷諺14分、5助攻與4籃板。
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
