TPBL／全勤領軍打出5勝1敗！特攻謝亞軒、馬可奪12月兩大獎

謝亞軒獲選12月MVP，洋將中鋒馬可（Marko Todorović）則拿下12月最佳外援。（圖／TPBL提供）





TPBL例行賽12月賽程已結束，新北中信特攻在歲末階段展現穩定戰力，官方於今日（8日）公布12月個人獎項。

特攻本土後場核心謝亞軒獲選12月MVP，洋將中鋒馬可（Marko Todorović）則拿下12月最佳外援，兩人12月全勤出賽，攜手率隊打出5勝1敗的亮眼成績，成為球隊衝刺戰績的重要關鍵。

後場節奏核心 謝亞軒寫下12月代表作

12月期間，謝亞軒場均繳出12.3分、6助攻、5.5籃板、2抄截的全能成績單，效率值16為本土球員最高，在攻守兩端都持續展現影響力。

整個12月，謝亞軒不僅有四場比賽得分上雙，更明顯看出他在組織端的成長，助攻數據隨賽程推進穩定攀升，成為特攻進攻端最可靠的節奏發動機。

其中在多場關鍵戰役中，他透過冷靜的場上判斷與防守壓迫，成功為球隊創造轉換機會，讓特攻在比賽後段習終保持競爭力。

票選結果顯示，謝亞軒在專業與球迷端皆獲高度支持。他在媒體票選中拿下13張五分票（共21張票），球迷票選則以704票、排名第三，最終以總得票率34.5%的支持度居冠，擊敗隊友阿巴西（22.9%）與攻城獅後衛曾柏喻（20.1%），順利獲選12月MVP。

效率37.8傲視群雄 馬可登頂外援之巔

最佳外援部分，由特攻洋將馬可強勢奪下。12月他場均貢獻28.3分、15.8籃板、4.7助攻、1.7抄截，繳出驚人的效率值37.8，高居全聯盟第一，在禁區攻防兩端都展現無可取代的存在感。

馬可在12月締造連續六場雙十數據的穩定輸出，其中最具代表性的比賽出現在12月28日，他單場轟下33分、19籃板、9助攻的準大三元成績，徹底主宰比賽節奏，成為特攻取勝的最大關鍵。無論低位單打、籃板保護或高位策應，馬可都為球隊提供源源不絕的進攻選項。

在票選結果上，馬可同樣獲得高度肯定。他於媒體票選中拿下17張五分票（共21張票），球迷票選則獲得734票、排名第三，最終以總得票率41.7%居各候選人之首，領先德魯（23.5%）與威力斯（23.3%），成功獲選12月最佳外援。

全勤雙核心領軍 特攻12月戰績穩步推進

謝亞軒與馬可在12月全勤出賽，聯手帶領新北中信特攻繳出5勝1敗的成績，兩人在攻守兩端的穩定輸出，成為球隊在歲末階段站穩腳步的重要基石。期待特攻雙核心能在後續賽程延續火燙表現，為球迷帶來更多精彩對決。

