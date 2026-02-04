TPBL／前NBA後衛來了！弗利沙確定加盟台新戰神
台新育樂今宣布，後衛弗利沙（Michael Frazier II）正式加盟臺北台新戰神。
身高192公分的弗利沙，自2016年展開職業生涯，先後於NBA與NBA G League出賽，2018–19賽季效力Rio Grande Valley Vipers，隨隊奪下G League總冠軍。
具備高效率外線投射能力的他，於去年三月的FIBA西亞超級聯賽出賽3場，繳出場均22.3分、三分球命中率45%的表現。
台新育樂總經理林祐廷評價弗利沙是一名兼具得分與控球能力的後衛，「可貢獻外線火力並分擔團隊現有主控壓力，讓整體調度更具彈性。」
弗利沙畢業於NCAA一級名校佛羅里達大學，2013–14賽季全季先發出賽，場均貢獻12.4分，三分球命中率達44.7%，隨隊闖進NCAA四強，為球隊主要進攻火力來源之一，亦曾於2013年代表美國U19國家隊奪得世界盃金牌。
2016年展開職業生涯，投入NBA體系發展，2020年轉戰海外聯賽，征戰澳洲、中國、約旦、黎巴嫩、伊朗等地，2025-26賽季於伊朗聯賽中，貢獻場均27.4分、3.3助攻、2.1抄截、三分球命中率42.5%。
台新育樂總經理林祐廷指出弗利沙擁有良好外線穩定度與傳導能力，「他不需要大量持球，也能在場上協助得分與控球分配」，屬於能分擔主控壓力、強化團隊運作的後場類型。
防守端方面，其防守態度積極，具備良好站位與輪轉觀念，有助提升後場整體防守穩定度。
弗利沙目前已抵台並投入團隊訓練，球團期待他盡快融入團隊，全力拚戰接下來的賽事。弗利沙也很興奮能成為戰神的一份子：「期待與隊友一起拚戰，幫助球隊贏下更多比賽。」
