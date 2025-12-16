TPBL／前NBA球員士東回來了！改名史東加盟戰神

台新育樂今宣布中鋒史東（Diamond Stone）加盟臺北台新戰神。（圖／戰神提供）





台新育樂今宣布中鋒史東（Diamond Stone）加盟臺北台新戰神。身高208公分的史東，曾短暫登上NBA舞台，累積7場出賽紀錄，隨後征戰發展聯盟與多國職業聯賽，並於2021-23年間兩度來台效力T1台啤英熊與台中太陽。

台新育樂總經理林祐廷認為史東能以身高優勢鞏固禁區，搭配多元得分手段，提供穩定進攻火力，「期盼他助戰神持續衝刺戰績。」

挾帶身材條件與強悍對抗優勢的史東，進攻手段多元，無論低位單打、中距離投射或外線火力皆有發揮。高中時期便嶄露頭角，成為美國國內備受矚目的內線新星，曾於2014年U17世界盃幫助美國隊奪冠，並獲選最佳五人。

2016年NBA選秀，史東以第40順位被紐奧良鵜鶘隊選中，隨即交易至洛杉磯快艇隊，並於2016-17賽季短暫出賽7場。其後轉戰NBA發展聯盟、波多黎各、以色列、菲律賓、墨西哥等多國聯賽，累積豐富實戰經驗。

2021-22賽季加盟T1台啤英熊，場均攻下27.5分並奪得得分王殊榮；2022-23賽季轉戰T1台中太陽，曾繳出單場37分、20籃板的精采表現，更於該季達成千分里程碑。

以38場成為T1聯盟史上最快達成千分紀錄的球員，同時也是聯盟首位千分達陣者，徹底展現禁區主宰力與充沛得分火力。



再次重返熟悉的台灣舞台，史東直言：「我唯一的目標就是贏得總冠軍，我想這也是在這裡每個人的目標。」

他表示，球隊整體戰力完整，自己將專注做好本分，幫助球隊持續贏球。多年未見的老戰友小台黃聰翰，再次見到史東便與他重現當年的默契遊戲，小台驚訝地說：「他還記得欸！」

陳文宏則提到，對史東的火燙手感印象深刻，期待他為戰神帶來更多進攻火力。

戰神陣中丁聖儒、陳文宏、蘇奕晉、黃聰翰皆為昔日隊友，史東也提到，對他們的球風並不陌生，「我很清楚他們在場上的打法，希望能讓他們打得更輕鬆。」

他也觀察到，大家都變得更強壯，「看得出來平時訓練非常扎實。」至於洋將的人員配置，台新育樂總經理林祐廷分享：「將透過近期比賽中找出最適合團隊的輪替組合，力求能在比賽中打出更穩定的節奏。」

