TPBL／台籃最夢幻啦啦隊！三上悠亞正式加入Formosa Sexy 未來6主場登場應援

福爾摩沙夢想家今（10）日投下震撼消息，宣稱日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。三上悠亞曾在去年11月間以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，大受球迷喜愛；此次成為正式成員，將於本季的6場主場例行賽中登場應援。

從日本偶像團體SKE48出道的三上悠亞，在日台兩地擁有超高人氣，近年她不斷橫跨藝能活動和品牌經營，極致發揮獨特魅力。她曾在去年11月間來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，深受球迷喜愛。如今福爾摩沙夢想家今日宣布，三上悠亞將正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy，並在本季6場主場例行賽中登場應援。

三上悠亞在消息曝光後表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

