TPBL／合體三上悠亞！夢想家啦啦隊長梓梓曝「超暖內幕」

三上悠亞確定加盟職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」。她展現高度敬業態度，昨抵台一落地即與啦啦隊隊長梓梓一同進行練舞準備，為即將到來的主場應援做足準備。

梓梓透露，三上悠亞在來台前一週，已於日本自行投入訓練。球團事先將應援舞蹈教學影片寄至日本後，三上悠亞便在當地聘請舞蹈老師進行特訓，針對影片內容反覆練習。

梓梓表示，三上悠亞已熟記中場舞、開場舞以及5至6首應援曲，抵台後的練舞主要是與團隊對齊動作與調整力道，整體狀況相當順暢。

梓梓也提到，自己近期因重感冒而失聲，三上悠亞注意到後，特別請經紀人前往便利商店購買龍角散送給她，讓她相當感動，直言對方十分貼心。

夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」啦啦隊隊長梓梓。（圖／陳耿閔攝）

此外，梓梓也透露，球隊此次特別準備護手霜作為三上悠亞加入球隊的見面禮。

三上悠亞此次正式加入Formosa Sexy，預計將參與6場夢想家主場賽事應援。

她表示，Formosa Sexy團隊成員給她留下深刻印象，團員們相當照顧彼此，也讓她十分樂意再次來到台灣。她提到，抵台當天隊長即陪同練舞，讓她感受到團隊的熱情與支持。

談及行程安排，三上悠亞表示，因仍有日本方面的工作，短期內無法長期定居台灣，但由於本季應援場次增加，仍會有較長時間留在台灣，全力投入應援工作。

