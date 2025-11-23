TPBL／單日連破三項紀錄！夢想家24顆三分球轟垮戰神
福爾摩沙夢想家今日（23）在臺中主場迎戰臺北台新戰神。賽事部分，夢想家開局外線火力全開，首節外線命中 16 投 9 中並以 37：32 取得領先，上半場累積 17 記外線打破聯盟紀錄。
下半場馬建豪、盧冠良與陳振傑相繼發威，多次利用對手失誤將分差擴大至 20 分，夢想家攻守全面掌控比賽節奏，最終以 128：117 擊退戰神，收下破聯盟三大紀錄的亮眼勝利。
開局，戰神提高防守強度試圖壓制節奏，夢想家靠著團隊防守以及高執行力進攻，湯普金斯（Trey Thompkins III）率先命中外線與馬建豪上籃出手，帶動球隊打出一波 5：0 的攻勢。
夢想家外線火力全開，迫使戰神喊出暫停。暫停後夢想家持續提升防守強度，維持高命中率。次節戰神陷入得分乾旱超過一分鐘，夢想家抓住機會再度展開攻勢，恩尼斯（James Ennis III）連續取分，以一波 7：2 擴大領先。
儘管恩尼斯因三犯短暫受限，雙方仍保持高強度拉鋸。末段馬建豪火力升溫，連續命中兩顆三分球，夢想家半場外線命中單場累積 17顆，打破聯盟紀錄，以 71：67 帶著領先進入中場休息。
下半場雙方攻防強度再度提升，戰況進入白熱化。馬建豪與盧冠良先後命中外線，帶動夢想家將領先擴大至 8 分。戰神多次出現失誤，使夢想家得以趁勢將比數拉開至雙位數。
後段陳振傑再度跳出，以外線火力將分差擴大至 20 分。決勝節，夢想家持續施加高壓防守，讓戰神遲遲無法有效進攻、命中率依舊低迷。
夢想家在攻防兩端全面掌控比賽節奏，最終以 128：117 力退戰神，收下寫下三項破紀錄數據的亮眼勝利。
夢想家本場火力全開，團隊外線與得分改寫聯盟紀錄。上半場投進 17 顆三分球、整場比賽團隊投下 24 顆 三分球。此外，全隊攻下 128 分，超越先前聯盟最高得分的 123 分，締造本季全新紀錄。
賽後記者會中總教練簡浩表示：「今天的表現來自於球員們有信心的出手，也如同昨天所提的，我們花了很多時間在修進攻細節，效果在今天明顯展現出來。」
攻下全場最高分的馬建豪則說：「也跟教練講的一樣，我們在進攻做了調整，我自己也從前幾場的錯誤中持續學習，找到更有效率的方式去得分。」
此役外線 4 投全中的盧冠良則談到自己的心態：「今天的心理建設就是讓自己把握每一次出手機會，球來就投，不要想太多，把教練交代的內容確實執行好。」
此役球員表現亮眼，馬建豪攻下本季新高27分5籃板 1抄截、恩尼斯 23分6籃板 5助攻5抄截2阻攻、湯普金斯 22 分11籃板6助攻2抄截 3阻攻、霍爾曼（Aric Holman）20分12 籃板4助攻、盧冠良12分2籃板 5助攻，全場外線命中百分之百。
