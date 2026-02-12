TPBL／國王情人節主題週甜蜜來襲 賽後再與韓援女神見面

國王將於本週末於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題週。（圖／國王提供）





浪漫二月來襲，新北國王將於本週末（2/14、2/15）於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題週。

球團準備豐富的入場好禮，更攜手聲寶、亞立詩等合作夥伴推出一系列互動遊戲，要讓禁衛軍球迷在觀賞熱血球賽之餘，也能感受滿滿的粉紅泡泡！

主題週首日進場的球迷皆可獲得聲寶「Royal Crush 情人節主題週拍拍扇」，2/15（日） 則贈送「電影GOAT 山羊巔峰主題拍拍扇」。

此外，每日限量可獲得「ALUXE亞立詩愛情助攻刮刮卡」，中獎機率100%人人有獎，獎項包含千元購物金，更有機會刮中經典珍珠耳環或璀璨排鑽手鍊等豪華飾品。

此外，球團特別為想共度佳節的情侶推出「傳情巧克力雙人套票」，購買 C 區門票兩張即可獲得價值380元起跳的 ORIGIN 精品巧克力。

ORIGIN以獨家技術打造多元且細膩的巧克力風味，專精於精品 Bean to Bar 巧克力工藝，並多次榮獲ICA世界巧克力大賽獎項，讓看球甜度再加倍。

本次主題週與聲寶合作，球迷加入官方 LINE 即可參與聲寶理想情人票選，有機會帶走陶瓷式電暖器；二樓環廊的「眼明手快大挑戰」，挑戰成功可獲得水豚拍拍燈、美食鍋等好禮。

中場遊戲「聲寶愛情衝刺挑戰賽」，凡在 Kiss Cam 環節中大方擁吻放閃的球迷，就有機會獲選參加中場挑戰，4 組情侶需兩人一組協力完成三個關卡，最快過關者將直接搬走聲寶歐風美型冰箱。

比賽期間， QUEENS將化身「QUEENS邱比特」愛情使者，穿梭觀眾席贈送玫瑰花給情侶與夫妻。而位於 B 區的球迷也別忘了大聲吶喊，只要干擾客隊罰球成功，就有機會獲得可愛的聲寶水豚拍拍燈。

2/14 賽後將舉辦「QUEENS 韓援情人見面會」，當日於國王商城消費滿 $2,000 元（含 1 件 25-26 QUEENS韓援女王商品）的前 50 位球迷，即可獲得參加資格，與啦啦隊成員近距離互動。

